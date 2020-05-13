Генетика може впливати на тяжкість COVID-19: у Британії почали масштабне дослідження
У Великобританії запустили масштабну наукову програму, щоб дізнатися, чи існує генетична схильність людей до важкої форми COVID-19.
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Як повідомляє Genomics England, у цій програмі братимуть участь 20 тисяч осіб, які перенесли або хворіють зараз на важку форму COVID-19, і 15 тисяч людей зі слабкими симптомами.
За словами глави МОЗ Метта Хенкока, розуміння того, як генетика впливає на вірус, є надзвичайно важливою інформацією.
"З кожним днем ми дізнаємося все більше про цей вірус, і розуміння того, як генетика може впливати на реакцію людей на вірус, є важливим елементом цього пазла... Пацієнти будуть брати участь у дослідженні, тільки якщо вони або їх близькі дадуть на це згоду", – заявив він.
Професор сер Марк Колфілд зазначив, що завдяки вивченню генетики можна виявити нові методи лікування.
"Прочитавши весь геном, ми зможемо виявити варіації, які впливають на реакцію на COVID-19, і виявити нові методи лікування", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі встановили, що COVID-19 здатний викликати синдром поліорганної недостатності.