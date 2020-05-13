Генетика може впливати на тяжкість COVID-19: у Британії почали масштабне дослідження

У Великобританії запустили масштабну наукову програму, щоб дізнатися, чи існує генетична схильність людей до важкої форми COVID-19.

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Як повідомляє Genomics England, у цій програмі братимуть участь 20 тисяч осіб, які перенесли або хворіють зараз на важку форму COVID-19, і 15 тисяч людей зі слабкими симптомами.

За словами глави МОЗ Метта Хенкока, розуміння того, як генетика впливає на вірус, є надзвичайно важливою інформацією.

"З кожним днем ми дізнаємося все більше про цей вірус, і розуміння того, як генетика може впливати на реакцію людей на вірус, є важливим елементом цього пазла... Пацієнти будуть брати участь у дослідженні, тільки якщо вони або їх близькі дадуть на це згоду", – заявив він.

У Великобританії вивчають залежність форми COVID-19 від генетики РІА Новини

Професор сер Марк Колфілд зазначив, що завдяки вивченню генетики можна виявити нові методи лікування.

"Прочитавши весь геном, ми зможемо виявити варіації, які впливають на реакцію на COVID-19, і виявити нові методи лікування", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі встановили, що COVID-19 здатний викликати синдром поліорганної недостатності.

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