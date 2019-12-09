Головна Новини
9 грудня • оновлено в 20:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Генасамблея ООН закликала Росію піти з Криму: хто голосував проти

20.2т
Читати матеріал російською

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, прийняла резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

Про це повідомили на сторінці Української місії в ООН у Twitter. За документ під назвою "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів" проголосували 63 країн.

Знайшлися і противники – проти виступили 16 членів ООН, в числі яких традиційно Куба, Сирія, Білорусь, Венесуела та інші країни-друзі РФ. Ще 68 країн утрималися.

Новини
Вбивства, тортури, обстріли: суд ООН показав звіт щодо Криму й Донбасу
Хто голосував проти резолюції щодо Криму

Хто голосував проти резолюції щодо Криму

Twitter Української місії в ООН

Хто голосував проти резолюції щодо Криму

Хто голосував проти резолюції щодо Криму

Twitter Української місії в ООН

Відзначимо, резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вже вдруге, однак нинішній документ доповнений принципово новими положеннями.

У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль із розширення своєї юрисдикції на ядерні об'єкти і інфраструктуру в Криму", а також висловлюється стурбованість з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Документом Росії заборонили закликати в армію держави-окупанта осіб з окупованих територій, "в тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову". Резолюція засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву "припинити цю незаконну діяльність".

"Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному і Азовському морях і в подальшому дестабілізують економіку і соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України", – сказано в документі.

Генасамблея ООН закликала Росію піти з Криму

Генасамблея ООН закликала Росію піти з Криму

Генасамблея ООН висловила стурбованість навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці.

Країни засудили також будівництво моста через Керченську протоку, який сприяє мілітаризації Криму і "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".

Генасамблея ООН також закликала всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без погоджень з Україною.

Крім того, резолюція закликала всі держави-члени співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму і утримуватися від будь-яких угод із РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

Суть резолюції щодо Криму

Суть резолюції щодо Криму

Twitter Української місії в ООН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Тег
ООН
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
12
20
Смішно
52
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Генассамблея ООН призвала Украину прекратить героизировать нацистских преступников. И что Украина? Да так же плюнула в этот призыв, как и Россия в эту резолюцию плюнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
УХААХАХА)))))) 16 ПРОТИВ + 68 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ = 84 страны ЗА РОССИЮ и только 61 против России!)))))) 4 года против РФ были почти все! ООН СЫПЛЕТСЯ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
К. Алла
К. Алла
"Документом России запретили" о как! А я официально запрещаю Папе Римскому зваться наместником Бога на земле. Завтра проверю, как он выполнил мой приказ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги