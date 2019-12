Генасамблея ООН закликала Росію піти з Криму: хто голосував проти

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, прийняла резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

Про це повідомили на сторінці Української місії в ООН у Twitter. За документ під назвою "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів" проголосували 63 країн.

Знайшлися і противники – проти виступили 16 членів ООН, в числі яких традиційно Куба, Сирія, Білорусь, Венесуела та інші країни-друзі РФ. Ще 68 країн утрималися.

Відзначимо, резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вже вдруге, однак нинішній документ доповнений принципово новими положеннями.

У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль із розширення своєї юрисдикції на ядерні об'єкти і інфраструктуру в Криму", а також висловлюється стурбованість з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Документом Росії заборонили закликати в армію держави-окупанта осіб з окупованих територій, "в тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову". Резолюція засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву "припинити цю незаконну діяльність".

"Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному і Азовському морях і в подальшому дестабілізують економіку і соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України", – сказано в документі.

Генасамблея ООН висловила стурбованість навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці.

Країни засудили також будівництво моста через Керченську протоку, який сприяє мілітаризації Криму і "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".

Генасамблея ООН також закликала всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без погоджень з Україною.

Крім того, резолюція закликала всі держави-члени співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму і утримуватися від будь-яких угод із РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

Таблиця Голосування за "Кримська" безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea ⬇️ pic.twitter.com/L8STsB7R1J