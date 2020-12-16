Генасамблея ООН ухвалила жорстку резолюцію щодо Криму, назвавши ставлеників Москви окупантами
Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила резолюцію, яка, зокрема, закликає посилити міжнародну взаємодію для припинення незаконної окупації Криму Росією.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, подякувавши за таке рішення партнерам країни. Документ вийшов під назвою "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".
Зазначимо, в резолюції ООН вперше зафіксовано, що нелегітимні посадові особи органів РФ у Криму є "окупаційною владою Росії".
На сайті Міністерства закордонних справ України сказано, що резолюція буде сприяти створенню Кримської платформи. Документ також відображає численні порушення прав людини на захопленому Росією півострові.
У тексті згадується термін "цивільні журналісти", що є важливим кроком у захисті журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації.
"Цьогоріч положення [резолюції] суттєво посилені", – підкреслили в МЗС.
Серед інших головних тез резолюції Організації Об'єднаних Націй:
Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права;
РФ використовує пандемію, щоб вводити в Криму невиправдані обмежувальні заходи;
Природні ресурси Криму виснажуються окупантом, крім того, там ведеться підривна господарська діяльність;
Росія не дає жителям Криму доступ до української системи освіти, порушує їхні релігійні права;
РФ перешкоджає збереженню національної ідентичності українців в Криму.
Додамо, це вже п'ята резолюція Генасамблеї щодо правозахисної проблематики в окупованому півострові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня понад 60 країн ООН підтримали проєкт посиленої резолюції з проблеми мілітаризації Росією українського окупованого Криму.