Генасамблея ООН ухвалила жорстку резолюцію щодо Криму, назвавши ставлеників Москви окупантами

Дар'я Дурова Світ 21:54, 16.12.2020 Оновлено: 22:16, 16.12.2020

Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила резолюцію, яка, зокрема, закликає посилити міжнародну взаємодію для припинення незаконної окупації Криму Росією.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, подякувавши за таке рішення партнерам країни. Документ вийшов під назвою "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Зазначимо, в резолюції ООН вперше зафіксовано, що нелегітимні посадові особи органів РФ у Криму є "окупаційною владою Росії".

Скриншот
Скриншот

На сайті Міністерства закордонних справ України сказано, що резолюція буде сприяти створенню Кримської платформи. Документ також відображає численні порушення прав людини на захопленому Росією півострові.

У тексті згадується термін "цивільні журналісти", що є важливим кроком у захисті журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації.

"Цьогоріч положення [резолюції] суттєво посилені", – підкреслили в МЗС.

Серед інших головних тез резолюції Організації Об'єднаних Націй:

  • Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права;

  • РФ використовує пандемію, щоб вводити в Криму невиправдані обмежувальні заходи;

  • Природні ресурси Криму виснажуються окупантом, крім того, там ведеться підривна господарська діяльність;

  • Росія не дає жителям Криму доступ до української системи освіти, порушує їхні релігійні права;

  • РФ перешкоджає збереженню національної ідентичності українців в Криму.

Додамо, це вже п'ята резолюція Генасамблеї щодо правозахисної проблематики в окупованому півострові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня понад 60 країн ООН підтримали проєкт посиленої резолюції з проблеми мілітаризації Росією українського окупованого Криму.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Українці назвали Зеленського головним розчаруванням 2020 року – опитування

У Криму захотіли розв'язати проблему води захопленням Херсона: мережа висміяла Царьова

Фото зимового "ритуалу" радянських часів викликало ностальгію в мережі

У Києві медики вийшли на протест через зарплати і виплати з COVID-19. Фото і відео

Каспаров: Росія втрачає свій вплив, 2020 виявився вкрай невдалим для Путіна. Інтерв'ю