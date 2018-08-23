"Ген смерті": Росії напророкували розпад і поглинання Китаєм

Росія приречена на розпад, оскільки вся її історія свідчить про наявність в її влади своєрідного "гена смерті".

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів колишній народний депутат СРСР, перший міністр охорони навколишнього середовища України, посол в Ізраїлі, США та Канаді, а також відомий письменник Юрій Щербак, припустивши, що після розпаду, більшу частину територій РФ відбере собі Китай.

"Є "ген смерті", який вбудований в цю країну. Подивіться на Російську імперію. Вона до абсурду дійшла і розвалилася, не змогла перебудуватися очевидним шляхом - в конституційну монархію. "Ген смерті" був вбудований в сталінський СРСР, вбудований він і в путінську РФ. Вони йдуть до свого кінця. Вони приречені на поразку, тому що зараз вони роблять такі помилки, що навіть дивно. І йдуть вони очевидним шляхом - до самораспаду. А якщо врахувати, що реальної їх проблемою є не Америка, а Китай, то значні ці території займе Китай", - вважає Щербак.

Також, на його думку, є і менш ймовірний, але більш страшний сценарій.

"Московський цар може почати велику війну із застосуванням ядерної зброї, тоді Українк перетворять на поле бою. Це може бути страшним катаклізмом XXI століття", - додав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений сценарій розвалу Росії за кримським зразком.

Крім того, російський опозиційний політик Костянтин Боровий стверджував, що скоро Кубань сама попроситься до України.