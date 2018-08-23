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ПолітикаЕкономіка

"Ген смерті": Росії напророкували розпад і поглинання Китаєм

3.7тЧитати новину російською

Росія приречена на розпад, оскільки вся її історія свідчить про наявність в її влади своєрідного "гена смерті".

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів колишній народний депутат СРСР, перший міністр охорони навколишнього середовища України, посол в Ізраїлі, США та Канаді, а також відомий письменник Юрій Щербак, припустивши, що після розпаду, більшу частину територій РФ відбере собі Китай.

"Є "ген смерті", який вбудований в цю країну. Подивіться на Російську імперію. Вона до абсурду дійшла і розвалилася, не змогла перебудуватися очевидним шляхом - в конституційну монархію. "Ген смерті" був вбудований в сталінський СРСР, вбудований він і в путінську РФ. Вони йдуть до свого кінця. Вони приречені на поразку, тому що зараз вони роблять такі помилки, що навіть дивно. І йдуть вони очевидним шляхом - до самораспаду. А якщо врахувати, що реальної їх проблемою є не Америка, а Китай, то значні ці території займе Китай", - вважає Щербак.

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Також, на його думку, є і менш ймовірний, але більш страшний сценарій.

"Московський цар може почати велику війну із застосуванням ядерної зброї, тоді Українк перетворять на поле бою. Це може бути страшним катаклізмом XXI століття", - додав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений сценарій розвалу Росії за кримським зразком.

Крім того, російський опозиційний політик Костянтин Боровий стверджував, що скоро Кубань сама попроситься до України.

Особа
Юрій Щербак
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Рядом китайцы, жующие пряники, Метят по-тихому всю территорию" - Трофим "Лето".
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IGGI
IGGI
Россию хоронят сотни лет. "Колосс на глиняных ногах" периодически хоронил своих гробовщиков, но "известный писатель"?? Щербак блеет о гене смерти и распаде. Позиция России проста, как сказал ВВП - Зачем нам мир без России?? Не будет России, не будет мира, никто не отсидится в стороне. СГА мечтают стравить Россию и Китай. Но китайские "товарищи" мудры - нация с двухтысячелетней историей - хорошо знают уроки истории и превращать ханьские города в застеклованные радиоактивные поля ради подонков из за океана не намерены. Насчет Борового, Кубани ..- это не комментируемо - клиника.
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Gordon Yury
Gordon Yury
IGGI, луноликий карлик изрек: "Зачем нам мир без России?? Не будет России, не будет мира, никто не отсидится в стороне." Именно эта фраза и свидетельствует о том, что он задался целью уничтожить рашку. Именно этого от него требуют кураторы из госдепа США, которому он уже много лет служит верой и правдой. Самое интересное, что его в этом поддерживает большинство жителей залесья.
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Немец Юра
Немец Юра
Зараз мокші почнуть смердіти
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