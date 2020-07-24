Гейтс відповів на конспірологію щодо його причетності до пандемії COVID-19

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс прокоментував конспірологічні теорії, в яких його звинувачують у причетності до пандемії COVID-19.

На його думку, вірус, соцмережі і люди, які шукають дуже просте пояснення, склалися в "гнітючу комбінацію". Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

Мільярдер нагадав, що фонд Білла і Мелінди Гейтс пожертвував 250 мільйонів доларів на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, а також розробку ліків проти неї.

"Так що все просто перевертається з ніг на голову. Вони кажуть: окей, ми робимо гроші, значить, намагаємося вбивати людей за допомогою вакцин", – обурився Гейтс.

Поширену неправдиву інформацію про себе і пандемію коронавірусу він також назвав просто "теорією змови" проти нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець, засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що вакцини від COVID-19, коли вони будуть готові, спершу мають спрямувати в ті країни, які в них найбільше потребують, а не в ті, які більше заплатять.