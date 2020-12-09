Гейтс спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу

До 2022 року пандемія коронавірусу повинна закінчитися навіть в країнах, що розвиваються. Цьому мусить допомогти поява вакцин, яких до весни 2021 року має бути вже шість.

Про це заявив співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, пише CNBC. За його словами, крім уже схваленої Pfizer-BioNTech, людству також будуть доступні вакцини від Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson і Novavax. Шостого виробника препарату підприємець не назвав (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас, Гейтс підкреслив, що попереду світ чекає велика робота зі справедливого розподілу вакцини, особливо для менш розвинених країн.

"Нам потрібно переконатися, що ми (розподіляємо. – Ред.) справедливо. Не те, наскільки ви багаті, визначає, чи отримаєте ви доступ до цієї вакцини", – переконаний він.

Відзначимо, що Фонд Білла і Мелінди Гейтс вже працює з Індійським інститутом сироватки, який є найбільшим в світі виробником вакцин. Мета співпраці – початок виробництва і поширення вакцини-кандидата проти коронавірусу від AstraZeneca на національному рівні.

За словами Гейтса, аналогічна домовленість буде укладена і щодо препаратів Novavax. Також він хоче налагодити масове виробництво вакцини Johnson & Johnson після її затвердження.

Зазначені три кандидати вимагають менших витрат під час випуску і зберігаються простіше, ніж аналоги від Pfizer і Moderna. Саме це робить їх більш придатними для поширення серед бідніших країн.

"Мета полягає в тому, щоб максимально позбавитися від цих проблем у 2021 році, щоб навіть в країнах, що розвиваються, пандемія закінчилася до 2022 року", – підсумував Гейтс.

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