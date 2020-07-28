Гейтс розкритикував тести на COVID-19 і спрогнозував зниження смертності

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував систему тестів на коронавірус у США, назвавши її безглуздою через час, який іде на проведення аналізів.

В інтерв'ю CNBC він назвав тестування тратою часу і коштів. Щоб дочекатися результатів тесту, люди самоізолюються на кілька днів.

"Зараз, коли ви чекаєте більше трьох днів, іноді навіть тиждень, щоб отримати результат тесту, ніхто не повинен платити за це навіть один долар. Це безумство. Ви повинні отримати їх якомога швидше, щоб заражені міняли модель поведінки і не могли інфікувати інших", – заявив Гейтс.

Крім того, він висловив припущення, що смертність від COVID-19 може знизиться до кінця 2020 року завдяки противірусним препаратам, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус.

"Ви можете побачити терапевтичну користь швидше, ніж захисну", – сказав Гейтс.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс прокоментував конспірологічні теорії, в яких його звинувачують в причетності до пандемії COVID-19.