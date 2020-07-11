Гейтс озвучив іще одну важливу проблему з вакцинами від COVID-19

Вакцини від коронавірусу, коли вони будуть готові, повинні бути спрямовані насамперед у ті країни, які їх найбільше потребують, а не в ті, які більше заплатять.

Таку думку під час віртуальної конференції з питань COVID-19, організованої International AIDS Society висловив підприємець, засновник Microsoft Білл Гейтс, передає Reuters. Він вважає, що нерозумний розподіл вакцин може обернутися згубними наслідками.

"Якщо ми просто віддамо ліки і вакцини тим, хто за них більше заплатить, а не людям і місцям, які їх найбільше потребують, то ми станемо свідками більш тривалої, несправедливої і смертельної пандемії", – заявив Гейтс.

Він додав, що рішення про розподіл має ухвалюватися "на основі справедливості", а не виключно виходячи з "ринкових чинників".

На сьогодні у багатьох країнах проводяться випробування вакцин, на що виділяються мільярди доларів із державних бюджетів, щоб прискорити пошук ліків від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білл Гейтс спростував теорії про те, що вакцина від COVID-19 нібито буде використовуватися для масового чіпування.