Гейтс назвав єдиний спосіб покінчити з коронавірусом
Під час пандемії коронавірусу людство зможе повернутися до нормального перебігу життя тільки в разі розроблення доступної і дієвої вакцини.
Про це заявив один із засновників корпорації Microsoft, американський підприємець і меценат Білл Гейтс. Думкою він поділився в ефірі телеканалу NBC.
"Єдиним шляхом для повернення людей до нормального русла життя є отримання суперефективної і доступної для всіх вакцини", – сказав мільярдер.
За його словами, масова вакцинація дозволить припинити поширення коронавірусної інфекції і зрештою покінчити з нею.
Зазначимо, що раніше засновник Microsoft і філантроп спрогнозував, нібито пандемія коронавірусу закінчиться, за найоптимістичнішими прогнозами, у 2022 році. Зараз Білл Гейтс займається благодійністю разом із дружиною Меліндою. Його фонд, зокрема, розробляє вакцини.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
раніше засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс прокоментував конспірологічні теорії, в яких його звинувачують у причетності до пандемії COVID-19.
Також він розкритикував систему тестів на коронавірус у США, назвавши її безглуздою через час, який затрачається на проведення аналізів.
Гейтс анонсував, що має намір інвестувати в розроблення вакцини проти малярії, оскільки світ вже скоро може зіткнутися з епідемією, гіршою за COVID-19.