Гейтс назвав єдиний спосіб покінчити з коронавірусом

Під час пандемії коронавірусу людство зможе повернутися до нормального перебігу життя тільки в разі розроблення доступної і дієвої вакцини.

Про це заявив один із засновників корпорації Microsoft, американський підприємець і меценат Білл Гейтс. Думкою він поділився в ефірі телеканалу NBC.

"Єдиним шляхом для повернення людей до нормального русла життя є отримання суперефективної і доступної для всіх вакцини", – сказав мільярдер.

За його словами, масова вакцинація дозволить припинити поширення коронавірусної інфекції і зрештою покінчити з нею.

Зазначимо, що раніше засновник Microsoft і філантроп спрогнозував, нібито пандемія коронавірусу закінчиться, за найоптимістичнішими прогнозами, у 2022 році. Зараз Білл Гейтс займається благодійністю разом із дружиною Меліндою. Його фонд, зокрема, розробляє вакцини.

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