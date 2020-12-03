Гей-вечірки в Брюсселі відвідували політики з України, – організатор
Гей-вечірки в Брюсселі відвідують політики з різних країн, зокрема й з України.
Як повідомив в інтерв'ю польському виданню Onet організатор таких вечірок Давид Манжелія, їх відвідують політики з України, Франції, Німеччини, Нідерландів, Люксембургу, Швейцарії та Іспанії.
Але найчастішими гостями, за його словами, є польські та угорські політики.
Манжелія розповів, що регулярними гостями його вечірок є чотири політики з панівної партії Польщі "Право і справедливість", однак він відмовився назвати їхні прізвища.
Також гей-вечірки відвідують щонайменше дев'ять депутатів із партії "Фідес – Угорський громадянський союз".
Як повідомляв OBOZREVATEL, член партії "Фідес" і депутат Європарламенту Йожеф Шаєр подав у відставку після того, як його зловили на секс-вечірці в Брюсселі, яка порушила карантинні обмеження.
У ній брали участь близько 25 осіб, переважно чоловіки. У західній пресі вечірку описують як "гей-оргію" (gay gang bang, груповий секс за участю геїв).
Коли на захід прийшли поліцейські, євродепутат спробував втекти по водостічній трубі, але був затриманий. Також серед затриманих виявилися кілька дипломатів.
У поліції повідомили, що в приміщенні виявили наркотики. Шаєр заявив, що знайдені таблетки екстазі до нього не мають ніякого відношення.
В останні роки політсила "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позиціонувала себе як партія проти рівноправності ЛГБТ-спільноти в Угорщині.
Сам Шаєр відомий як противник одностатевих шлюбів. Він просував поправку до Конституції Угорщини про те, що шлюб – це союз виключно чоловіка і жінки.