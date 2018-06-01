Арешт активів "Газпрому" в Європі - мабуть, найбільш цікавий результат судової тяжби російського газового монополіста і української компанії "Нафтогаз". А те, що арешт цей почався з акцій "Газпрому" в проектах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" може серйозно загальмувати будівництво нових трубопроводів, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Так що це одночасно удар і по Москві, і по позиціях європейських лобістів її інтересів. Під сумнів поставлені десятиліття лобістських зусиль, мільярди доларів, які були витрачені на доказ важливості проектів і корумповання їх прихильників. І все це зробив зовсім не "Нафтогаз". Все це зробив сам "Газпром".

Тому що арешт активів "Газпрому" - зовсім не прямий наслідок рішення арбітражу. Згідно з цим рішенням "Газпром" зобов'язаний розрахуватися з "Нафтогазом". Але російський газовий монополіст розраховуватися не хоче. Як відомо, справжні пацани з пітерських підворіть своїх боргів ніколи не віддають. Та й Путін за таке самоуправство по голові не погладить.

Так що "газпромівцям" доводиться вишукувати можливості опротестувати рішення арбітражу. Простіше кажучи - тягнути час. Але звернення до апеляційного суду не скасовує рішення арбітражу. Цього в "Газпромі" могли просто не врахувати. Як не врахувати і те, що поки апеляційна інстанція буде розглядати позов росіян, їхні активи будуть заморожені, а будівництво трубопроводів - зупинено.

Чому в "Газпромі" не могли зрозуміти таку просту річ? А тому, що в Росії вважають за краще жити у своїй власній реальності. Ця реальність має на увазі, що звернення до суду закінчується перемогою того, хто правий. А правий, поза всяким сумнівом і завжди російський заявник - хто ж ще? Тому що судочинство на Заході - чесне. А "Газпром" - чесний завжди. Адже він - національне надбання.

Новини Путина и его команду беспощадно бьют

Комусь такий хід думок може здатися шизофренію. Ну а хіба всі інші дії Кремля - ​​не шизофренія? Війна в Грузії, анексія Криму, війна на Донбасі, вбивства, отруєння - ось це все? Має логічне пояснення? Політично мотивоване? Допомагає зростанню рейтингу з 78 відсотків до 89? Хіба не зрозуміло, що ми маємо справу з шизофрениками? І те, що ми досі намагаємося пояснити дії безумців з точки зору логіки і поведінки психічно нормальної людини - це не їхня проблема, а наша.

Варто Путіну піти з Донбасу - і він знову оживить проросійську, колабораціоністську Україну. Вона тільки чекає "миру", щоб вчепитися в горло Україні справжній, щоб закричати на всю свою підлу горлянку "какая разница"?

Але Путін буде стояти на Донбасі на смерть.

Варто "Газпрому" сплатити рахунки - і він зможе продовжити будівництво "Північного потоку-2". Зможе полегшити тиск на Україну і створити можливості для військового наступу. Власне, заради цього і будуються всі ці трубопроводи - щоб там не розповідали росіяни та їхні лобісти на Заході. Але "Газпром" не хоче платити.

І так у всьому.

А час іде. Це час працює на нас. Кожного дня в нашій країні стає менше радянських людей - таким є невблаганний закон життя і смерті. Змінюються шкільні програми, мова медіа та побутового спілкування, змінюються міграційні потоки.

Колабораціоністська Україна - Малоросія, Новоросія - просто вмирає. Тане. Пройде ще кілька років - і нікому буде перемагати на виборах. І Україну не буде сенсу окуповувати й приєднувати - як нема чого окуповувати Польщу або Фінляндію.

А потім помре і сам Путін. Це теж такий закон життя і смерті. Ти вмираєш, навіть якщо ти президент Росії. А наступник Путіна почне боротьбу з його культом особистості і наслідками цього культу. У Росії нічого іншого просто не вміють, окрім як боротися з наслідками правління померлих вождів. Це красиво і - головне - безпечно.

Тому цей наступник відмовиться від Криму, піде з Донбасу і поїде до Білого дому просити вибачення. А "Газпром" розділить на різні компанії - тому що так порадять в ЄС.

Путіну і "Газпрому" потрібно поспішати. З Україною потрібно розправитися якомога швидше. Поки кількість зрадників і "корисних ідіотів" в цій країні ще достатня для того, щоб забезпечити управління окупованою територією.

Нам просто пощастило, що вони - шизофреніки.