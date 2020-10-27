Капец ніколи не приходить раптово. У нього є свої передвісники і ознаки. Це все одно як у серпні, коли кондиціонер гуде на максимумі, не віриться в те, що через кілька днів пройдуть дощі і спека спаде, а потім піде і тепло, а потім – настане постійний колотун, сирої і мерзенний. Але ж ознаки цієї зміни є навіть в самий жаркий день серпня. Вранці прокидаєшся, а за вікном – тільки каркання і свисту ластівок вже немає, оскільки вони знають, коли пора змиватися.

Те ж саме і з нашими виборами. Практично всі спостерігачі говорили про неналежне управлінні країною у виконанні дилетантів. Самому янелоху європейські функціонери говорили про те, що бездарне керівництво його команди буде коштувати йому електоральної підтримки, а з МВФ прямо сказали про те, що керівництво країною здійснюють "рукожопие недоучки", це цитата з меморандуму, надісланого телеграмою "блискавка".

Проте, ці діячі продовжують надувати щоки і імітувати важливість і досвідченість у всіх справах. Загалом, сталося те, що буває в кіноіндустрії. Актор, за яким закріпилася роль коміка, мріє про роль в драмі або трагедії, а коли нарешті її отримає і зіграє, приходить розуміння, що краще б він цього не робив. Так сталося і з виборами, коли зелень отримала таку подачу коліном під відоме місце, що жодна партія влади, за всю історію України ще не отримувала. Але це – не самий масштабний випадок такого явища.

Насправді, недавні гіганти і "блакитні фішки" біржових рейтингів, Газпром і Роснефть, стоять на межі "грандіозного шухеру" і провісники оного вже звучать в повний зріст. Тільки що Туреччина відзвітувала про відкриття гігантського газового родовища в Чорному морі, а до цього, такі ж гігантські поклади газу, але вже в Середземному морі, виявили та ж Туреччина та Ізраїль. Не просто виявили, але вже почали їх розробку. А це означає, що на південному фланзі Європи формується величезний потенціал поставок газу для всієї Європи або як мінімум – для її Південно-Східної частини, причому – з коротким плечем доставки, а це – реквієм по Газпромвскім прожектів.

Ads by optAd360

Щось подібне відбувається і з ринком нафти прямо зараз і в російській пресі вже з'являються матеріали, тональність яких говорить про те, що там все прекрасно розуміють. Більш того, там оцінюють ситуацію саме як провісник чогось зовсім недоброго.

"Національна нафтова корпорація (National Oil Corporation, NOC) Лівії оголосила про відновлення видобутку на всіх нафтових родовищах країни, а також про відновлення експорту сировини з усіх наливних портів ...

NOC оголошує про скасування стану форс-мажору на родовищі Ель-Філь і поспішає повідомити радісну новину лівійському народові про повне припинення ситуації з закриттям всіх лівійських родовищ і портів з понеділка, 26 жовтня ...

Нафтової компанії Mellitah Oil and Gas дані інструкції відновити видобуток в Ель-Філе і поступово протягом найближчих днів повернути її виробництво до колишніх показників в 70 тис. Барелів на добу ".

Ось так. Виведена з гри Лівія, куди прибули сотні Вагнерів і неміряна кількість зброї для того, щоб Москва мала можливість або контролювати видобуток нафти, або просто заблокувати її, повертається в гру. А це буде плюс до того балансу, який так гарячково встановлювала ОПЕК. Причому, виринувши з війни, Лівія не буде грати в ігри з самообмеженням, а буде гнати нафти стільки, скільки зможе.

Це – провісник, і якщо його мало хто бачить і розуміє його значення, то це ніяк не впливає на неминучість прийдешніх змін. А це означає, що росіянам прямо зараз треба закуповувати сіль, сірники, крупи і далі – за списком. Ті хто не встигнуть, нехай дорікають вже тільки себе в нерозторопність.