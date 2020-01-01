"Гарний президент": Трамп похвалив Зеленського і відчитав Європу через Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "гарною людиною" і висловив думку, що європейським лідерам варто було б більше допомагати Україні.

Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на питання журналістів перед президентським прийомом в офіційній резиденції у Флориді.

На чергове запитання журналістів про запущену у США процедуру імпічменту Трампа, він порадив іще раз прочитати розшифровку телефонної розмови із Зеленським і переконатися, що два президента не говорили ні про що погане і "не було жодного тиску" на українську владу.

Дональд і Меланія Трамп Скріншот відео

"Це була ідеальна, абсолютно адекватна розмова. Розмова з дуже гарною людиною, з дуже гарним президентом. Він виконав велику роботу", – наголосив президент США.

При цьому Трамп також прокоментував фінансову допомогу Україні, зазначивши, що європейські лідери беруть у цьому недостатньо активну участь.

"Гарна жінка канцлерка Меркель. Але де канцлерка Меркель, де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші? Чому завжди тільки Сполучені Штати?" – сказав американський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Конгресі США оголосили імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент.

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