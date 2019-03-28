"Гарні відносини!" Трамп відзначився скандальною заявою про дружбу з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би налагодити хороші відносини з Росією і Китаєм.
При цьому він поспішив у черговий раз підкреслити, що проводить жорстку політику щодо Москви. "Ніхто не проводив більш жорстку, ніж Дональд Трамп, лінію щодо Росії", – сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає " Інтерфакс".
При цьому, за його словами, він хоче, щоб "з Росією були чудові стосунки", що також відноситься і до Китаю. Трамп поскаржився, що часто ЗМІ спотворюють його слова і представляють подібні висловлювання як ворожі.
Дональд Трамп
Скріншот з ефіру
Він у черговий раз заявив, що Росія ніяк не вплинула на підсумки президентських виборів 2016 року.
"Можу сказати з приводу Росії. Якби у них на мене що-небудь було, все би було оголошено вже давно. Просто якщо ви подивитеся на всі різні речі, то стане зрозуміло, що Росія воліла би Хілларі, а не Дональда Трампа, я можу сказати вам це зараз", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Трамп виступив з вельми жорстким зверненням до глави РФ Володимира Путіна з вимогою негайно "забратися з Венесуели".
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