Гарбуз в космосі: в NASA виявили символ Геловіна на краю галактики. Фото

Американське космічне відомство NASA продемонструвало туманність, розташовану у зовнішній області галактики. Дослідникам воно нагадало символ Геловіна, гарбуз-світильник.

За інформацією, опублікованою на сайті NASA, за таке "привітання", відповідальна масивна зірка в 15, а то і в 20 разів важча за Сонце (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Вона знаходиться на зовнішній області нашої галактики і розташовується рівно в центрі туманності-гарбуза. Знахідку відразу назвали "світильником Джека".

NASA itc.ua

Її розміри перевищують сонячні приблизно в 15-20 разів. Також зірка відрізняється сильним світінням, саме тому вона є найяскравішим об'єктом на представлених знімках.

Увагу фахівців привернули саме частини, які не мають газів і скупчень пилу. Передбачається, що вони могли бути видавлені з окремих областей через вплив масивних зірок і навіть чорних дір. Завдяки цим западинам, які нагадали вченим символ Геловіна і знамениті отвори в гарбузі, вони і звернули на них увагу.

NASA

Як писав OBOZREVATEL, 31 жовтня в світі святкують самий "страшний" день року – Геловін. Це торжество відьом і вампірів, чаклунів і привидів, і всякої нечистої сили. Раніше воно було широко популярно в США, однак зараз його святкують і по всій Європі.

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