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''Гарантоване знищення'': озвучені наслідки заяв Путіна

13тЧитати матеріал російською

Гучні заяви президента Росії Володимира Путіна про "ядерний удар", "праведників, які потрапляють у рай" і "знищення агресора" насправді ніяк не вплинули на рішення США про розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це в ефірі ObozTV заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. За його словами, Путін лиш публічно нагадав про механізм взаємного гарантованого знищення.

"Для експертів він не сказав нічого нового — це механізм взаємного гарантованого знищення. Ти гарантуєш ненапад на себе можливістю знищити свого противника, поглинути перший удар і нанести другий", — уточнив Белесков.

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Він додав, що насправді, для тих, хто стежить за цією темою, це не перша заява США про розірвання договору РСМД, оскільки офіційно Барак Обама у листі до Путіна попереджав того про це ще у 2014 році.

"Із 2014 року є претензії. І з НАТО це теж не вперше обговорюється. Інша справа, що зараз це протистояння вийшло на перший план. І такий радикальний крок з боку США викликав інтерес. Але насправді така тліюча конфронтація триває уже п'ятий рік", — підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європі ж заяву Путіна про ядерний удар сприйняли як наближення кінця "русского міра".

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Теми
Прес-конференція ПутінаХолодна війна між Заходом і РосієюКінець світуПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир ПутінМикола Белесков
Місце
Росія
Об'єкти
ядерна зброяСШАРосіявійнаконфлікт
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Егоров Владислав
Егоров Владислав
То, что Путин сказал на самом деле отличная вещь, т.е. он хорошо осознает, что с ним будет, если он применит ядерное оружие, человек понимает, что он просто подохнет. Не стоит преувеличивать, что все после этого погибнут. Да, погибнут миллиарды людей. Но опять же, ядерное оружие нацелено на конкретные регионы. Атакует Россия США, значит ответка идет в Россию. Позиция Украины в таком случае была бы - моя хата скраю, если бы в Крыму не было военных баз, а так туда 100% что-то прилетит и заденет соседние области. Да, будут последствия, голод, эпидемии и т.д., территория США и России станет непригодной для жизни, но люди выживут. Кстати, в США проживает около 4 миллионов русских, да и хрен с ними, да? Русские своих в беде не оставят, в рай так всем вместе :D.
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Serkov Paha
Serkov Paha
Договор с Россией не стоит той бумаги на которой он написан. У. Черчиль.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Serkov Paha, иблан, это не Черчиль сказал. И не Бисмарк. Бандера это сказал! СУГС, ёпста!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Serkov Paha, вот ты дебил, даже фейк повторить не можешь. Ты хоть знаешь кто такой Черчилль, а, школяр?
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Семенич Сем
Семенич Сем
После его высказывания про мучеников , я задал себе вопрос . А кто же на самом деле терорист номер 1? Кто чёрный кардинал ИГИЛ?
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Plotnikov Alex, И ты тоже попадёшь в рай. Черти тебе уже сковородку разогревают.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Семенич Сем, маккейн.
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