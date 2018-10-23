''Гарантоване знищення'': озвучені наслідки заяв Путіна

Гучні заяви президента Росії Володимира Путіна про "ядерний удар", "праведників, які потрапляють у рай" і "знищення агресора" насправді ніяк не вплинули на рішення США про розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це в ефірі ObozTV заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. За його словами, Путін лиш публічно нагадав про механізм взаємного гарантованого знищення.

"Для експертів він не сказав нічого нового — це механізм взаємного гарантованого знищення. Ти гарантуєш ненапад на себе можливістю знищити свого противника, поглинути перший удар і нанести другий", — уточнив Белесков.

Він додав, що насправді, для тих, хто стежить за цією темою, це не перша заява США про розірвання договору РСМД, оскільки офіційно Барак Обама у листі до Путіна попереджав того про це ще у 2014 році.

"Із 2014 року є претензії. І з НАТО це теж не вперше обговорюється. Інша справа, що зараз це протистояння вийшло на перший план. І такий радикальний крок з боку США викликав інтерес. Але насправді така тліюча конфронтація триває уже п'ятий рік", — підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європі ж заяву Путіна про ядерний удар сприйняли як наближення кінця "русского міра".

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