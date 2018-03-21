Ганьба: Юнкер оскандалився через привітання Путіна з перемогою

Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер піддався жорсткій критиці через привітання з перемогою на виборах президента Росії Володимира Путіна.

Лідер консерваторів у Європейському парламенті Ешлі Фокс назвав лист Юнкера "ганебним" і таким, який "потурає" російському президенту, передає The Telegraph.

"Привітати Володимира Путіна з його перемогою на виборах, не згадавши очевидні випадки підтасовки голосів, мають місце, вже досить погано. Але те, що він нічого не сказав про відповідальність Росії за атаку нервово-паралітичним газом на невинних людей, в моєму виборчому окрузі викликає відразу", - сказав він, маючи на увазі отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Розкритикував Юнкера і колишній прем'єр-міністр Бельгії, голова групи ліберальних демократів у Європарламенті Гі Верхофстадт.

"Зараз не найкращий час для привітань. Нам завжди потрібен буде діалог з Росією, але більш тісні зв'язки повинні бути обумовлені повагою міжнародного порядку і фундаментальних цінностей", - написав він у Twitter.

"Ганебним" назвала лист Юнкера і британський парламентар Сара Волластон.

"Я хотів би передати вам мої привітання з вашим переобранням. Нашою спільною метою має бути відновлення заснованої на співробітництві загальноєвропейської системи безпеки", - написав Юнкер Путіну.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше друг України привітав Путіна з перемогою на виборах.