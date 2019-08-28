"Ганьба!" Росія озброїлася ще проти одного "антипутінського" сенатора США

Американський сенатор від Республіканської партії Кріс Мерфі не зміг отримати візу для в'їзду в Росію.

"На жаль, російський уряд ще більше ізолює свою країну, блокуючи наш візит", - йдеться в заяві Мерфі, поширеній пресс-службою американського політика.

На його думку, Росія і США як дві найбільші ядерні держави відповідальні за світову безпеку і повинні уникати конфліктів один з одним.

Кріс Мерфі murphy.senate.gov

"Ганьба, що Росія не зацікавлена в діалозі", - додав сенатор.

Кріс Мерфі також відомий своїми критичними заявами на адресу Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Рон Джонсон зі штату Вісконсін отримав відмову Москви в запиті на в'їзну візу в складі делегації Конгресу США. При цьому прес-служба російської дипмісії заявила, що американський сенатор нібито не звертався в посольство РФ у Вашингтоні і не інформував про намір відвідати Росію.

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