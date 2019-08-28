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"Ганьба!" Росія озброїлася ще проти одного "антипутінського" сенатора США

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Американський сенатор від Республіканської партії Кріс Мерфі не зміг отримати візу для в'їзду в Росію.

"На жаль, російський уряд ще більше ізолює свою країну, блокуючи наш візит", - йдеться в заяві Мерфі, поширеній пресс-службою американського політика.

На його думку, Росія і США як дві найбільші ядерні держави відповідальні за світову безпеку і повинні уникати конфліктів один з одним.

Кріс Мерфі

Кріс Мерфі

murphy.senate.gov

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"Ганьба, що Росія не зацікавлена в діалозі", - додав сенатор.

Кріс Мерфі також відомий своїми критичними заявами на адресу Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Рон Джонсон зі штату Вісконсін отримав відмову Москви в запиті на в'їзну візу в складі делегації Конгресу США. При цьому прес-служба російської дипмісії заявила, що американський сенатор нібито не звертався в посольство РФ у Вашингтоні і не інформував про намір відвідати Росію.

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Росія Москва
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
что им все нужно в России, летите на Украину, вам там рады будут.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Чья бы корова мычала,,,имеющие сайт миротворец должны вообще тихо сидеть в дупе
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит; позор, что Россия не заинтересована в диалоге " Американская исключительность это заболевание мозга:достаточно ознакомиться со списком лидеров, встречавшихся с президентом России, чтобы понять:вскукареки про изоляцию это бред сивой кобылы.И про отказ от диалога будет вякать существо из страны, вводящей против России санкции под надуманными предлогами, высылающей российских дипломатов и выходящей из противоракетных договоров . И вообще, ты сначала поливаешь Россию грязью, голосуешь за санкции против неё, а потом собираешься в Россию ехать.Нах. ты здесь нужен?
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