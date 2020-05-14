Галюцинації і голоси в голові: вчені виявили побічний ефект COVID-19

У людей, що заразилися COVID-19, можливий розвиток психозу як побічного ефекту від вірусу.

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Як повідомляє DailyMail, група австралійських вчених провела дослідження і дійшла висновку, що у 1-4% людей із COVID-19 може розвинутися психоз. За їхніми словами, це може виражатися у вигляді галюцинацій і голосів у голові.

За словами лікарки Еллі Браун, яка бере участь у дослідженні, ці симптоми необхідно якомога швидше усувати, інакше це загрожує серйозними проблемами.

"Існують докази того, що низькі дози антипсихотичних препаратів ефективні в таких випадках. Також лікарі повинні мати гарні комунікативні навички для спілкування з людьми, які страждають психозом", – заявила вона.

COVID-19 може викликати психоз

Крім ефекту від вірусу, Браун зазначила і вплив зовнішніх факторів – стресу, викликаного пандемією.

"Ми знаємо, що психоз, особливо його перші епізоди, зазвичай ґрунтуються на сильних психосоціальних стресах. У контексті COVID-19 це може бути стрес, пов'язаний з ізоляцією й іншими обмеженнями", – підсумувала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію COVID-19 світу загрожують масові проблеми з психічним здоров'ям.

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