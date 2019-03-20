Гаазький трибунал засудив екс-президента Сербії до довічного ув'язнення

У середу, 20 березня, Гаазький трибунал засудив екс-президента Сербії Радована Караджича до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

Про це повідомляє Reuters. Таким чином, екс-лідеру боснійських сербів збільшили 40-річний термін позбавлення волі, визначений раніше.

Його визнали винним у переслідуванні, терорі, вбивствах, депортації мирного населення.

Судді міжнародного трибуналу підтримали засудження Караджича за геноцид мусульман у зв'язку з різаниною в Сребрениці в 1995 році під час боснійської війни і вказали, що 40-річний вирок, винесений суддям першої інстанції, був занадто легким, враховуючи тяжкість його злочинів і відповідальності.

Радован Караджич

Відзначимо, в 2016 році йому було винесено обвинувальний вирок Міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої Югославії, згідно з яким Караджич повинен бути провести в тюрмі 40 років. Однак захисники 73-річного екс-лідера сербів оскаржили рішення суду в апеляції.

Сам Караджич майже не відреагував на те, як суддя зачитав вирок, який означає, що він проведе решту свого життя за гратами. Після оголошення рішення в залі пролунали оплески.

Окремо судді відхилили апеляцію звинувачення проти виправдання Караджича щодо другого звинувачення у геноциді в тій же війні.

Радован Караджич на суді в 2016 році

Радован Караджич на суді в 2016 році

Відзначається, що десятки тих, хто вижив, і родичів жертв боснійської війни 1992-1995 років зібралися, щоб подивитися трансляцію остаточного рішення суду у справі Караджича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Караджич, якого засудили до 40 років ув'язнення за військові злочини, попросився на волю через погані умови в тюрмі.

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