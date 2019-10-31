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31 жовтня • оновлено в 07:44
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G8 не буде: США зухвало відшили Росію через Україну

4.1т Читати матеріал російською

США виступили проти повернення Росії в формат G7, оскільки країна не виконала висунуті умови.

Відповідну резолюцію ухвалив Комітет палати представників з іноземних справ конгресу США. Про це повідомив конгресмен альбом Сайрес.

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Він підкреслив, що Росія не тільки не виконала жодного з них, але стала "більш агресивною" в Україні. Також РФ звинуватили в підриві демократії в багатьох країнах, включаючи США.

Конгресмен підкреслив, що американська сторона буде проти участі Росії до тих пір, поки "вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".

Росію не повернуть в G7

Росію не повернуть в G7

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

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Місце
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А кандидатура украины там рассматривалась?))
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1
0
Wick John
Wick John
Остались пендосы и их шестёрки
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1
Родионов Александр
Родионов Александр
А-хах :-) украинизация Пындостана? Сами придумали, сами осудили и сами же запретили? :-) оказывается, от зapaзы yкpaинства не спасает даже океан :-)
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6
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мельничук Олександр, чувачок ты чего сказать то хотело?
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1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Родионов Александр, все перекрутив, і як у тебе мозок працює?
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