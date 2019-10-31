G8 не буде: США зухвало відшили Росію через Україну

США виступили проти повернення Росії в формат G7, оскільки країна не виконала висунуті умови.

Відповідну резолюцію ухвалив Комітет палати представників з іноземних справ конгресу США. Про це повідомив конгресмен альбом Сайрес.

Він підкреслив, що Росія не тільки не виконала жодного з них, але стала "більш агресивною" в Україні. Також РФ звинуватили в підриві демократії в багатьох країнах, включаючи США.

Конгресмен підкреслив, що американська сторона буде проти участі Росії до тих пір, поки "вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".

Росію не повернуть в G7 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

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