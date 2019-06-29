"Фулігани пустували": сплив цікавий нюанс про гучний провал Росії в ПАРЄ

За день до голосування по кандидату на пост віце-президента ПАРЄ від Росії Леоніда Слуцького делегати отримали листи з доказами його сексуальних домагань.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардеп Борислав Береза. Більшою мірою саме це, як зазначив він, вплинуло на результат голосування.

Політик додав, що на електронну пошту членів організації прийшли посилання на статті видань The Guardian, BBC і DW про скандали навколо Слуцького.

Ілюстрація. ПАРЄ провалила голосування по Леоніду Слуцькому Колаж

"Я запитав їх, а те, що він під санкціями Євросоюзу не впливало? Відповіли, що санкції – це окреме питання, але віце-президент ПАРЄ, який практикує сексуальний харассмент – це за межею всього можливого", – написав нардеп.

"Загалом, вони кажуть, що ця розсилка була дуже грамотним нашим ходом. Про що вони говорять, я не зрозумів. Це, напевно, якісь фулігани пустували", – додав він.

Береза наголосив, що "навіть якщо вже все кимось вирішено заздалегідь, то є механізми та інструменти, якими можна ці рішення змінити". "Головне працювати в цьому напрямку", – підсумував політик.

Нагадаємо, раніше українська делегація оскаржила можливість призначення Слуцького на позицію віце-президента ПАРЄ.

Відповідно до правил процедури, кандидати, запропоновані національними делегаціями, оголошуються обраними без голосування. Однак, якщо є запит на голосування принаймні двадцятьма представниками або заступниками щодо одного або кількох кандидатів, вони обираються таємним голосуванням.

25 червня на закритому голосуванні члени асамблеї не підтримали кандидатуру росіянина. Він набрав 101 голос зі 198, а для його обрання було потрібно мінімум 158. На повторному голосуванні Слуцький отримав 105 голосів "за" і 154 "проти".

За словами Берези, делегати ПАРЄ вважають підставою те, що на посаду віце-президента був висунутий кандидат, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

Леонід Слуцький Столица

Як писав OBOZREVATEL:

У лютому 2018 року три журналістки, що працюють у Державній Думі Росії, на умовах анонімності заявили про сексуальні домагання з боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького. Сам же політик спростовував ці звинувачення і пригрозив телеканалу судовим позовом.

Пізніше журналіст російської служби ВВС Фаріда Рустамова також звинуватила в сексуальних домаганнях депутата Слуцького.

Крім цього, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що кілька років тому Слуцький некоректно повівся з нею. Однак комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку і депутат не був покараний.

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