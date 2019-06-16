"Ф*шистів в образу не дамо!" Топ-пропагандиста Путіна піймалі на скандальній витівці

Головний пропагандист путінського режиму Дмитро Кисельов зганьбився виправданням екс-віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, який підтримує фашизм.

Останній був змушений піти у відставку після того, як його викрили в змові з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах. Однак Кисельов заявив, що кар'єру політику зруйнували, скориставшись його нетверезим станом. Фрагмент маревного спічу пропагандиста проаналізувала у своєму шоу українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Хайнц Штрахе "ИноСМИ"

Зокрема, головний рупор Кремля заявив, що Штрахе "хімічно перетворили курильними сумішами на іншу людину" і змусили відповідати за свої "дії уві сні". За версією Кисельова, це було зроблено через те, що пронацистська Австрійська партія "Свобода", яку очолює одіозний політик, підтримує Росію і анексію Криму.

Такий логічний ланцюжок обурив Соколову і вона жорстко пройшлася по нахабній брехні топ-спікера путінської пропаганди.

"Яку ж х*йню доводиться городити Кисельову, щоб у ваших очах виправдати цього товариша! Вам цікаво чому він так ізй*бується? Чим хорошим відома його партія, крім любові до Росії, і хто ж цей гер Штрахе?" – звернулася вона до глядачів.

Після цього журналістка навела біографічну довідку про австрійця, в якій розповіла про його підтримку фашистських і нацистських рухів, починаючи з ранньої молодості.

Дмитро Кисельов BBC.com

"Ні, ну це він, напевно, в молодості був фашистом. Ну, хто в молодості не був шибайголовою? А Хайнц просто збирався з друзями, одягав красиву форму і заперечував Голокост. Ну, зараз він точно змінився, лідер партії, і якої! Партія "Свобода" – австрійська ультраправа політична партія. Цю партію створили недобиті фашисти. Клас! А в 2016 році керівництво підписало офіційну угоду про кооперацію і співпрацю з ким би ви думали?! Правильно! З партією "Єдина Росія", – акцентує увагу Соколова.

"Як же так вийшло, що Росія посварилася з усіма союзниками, з якими перемогла фашизм, і тепер дружить і підтримує тільки фашистів? Виявляється, найголовніше в фашизмі не те, що це – бл*дська, підступна і людиноненависницька ідеологія. Найголовніше в фашизмі – як фашисти ставляться до Росії. Якщо підтримують курс Путіна – то вони молодці. І ми наших фашистів в образу не дамо!" – із сарказмом додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова розгромила Кисельова за антисемітську риторику в передачі до 9 Травня. У ній він заявив, що в Другій світовій війні народам СРСР була відведена роль переможців, а євреям – роль жертв Голокосту.

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