ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Ф*шистів в образу не дамо!" Топ-пропагандиста Путіна піймалі на скандальній витівці

Читати матеріал російською

Головний пропагандист путінського режиму Дмитро Кисельов зганьбився виправданням екс-віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, який підтримує фашизм.

Останній був змушений піти у відставку після того, як його викрили в змові з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах. Однак Кисельов заявив, що кар'єру політику зруйнували, скориставшись його нетверезим станом. Фрагмент маревного спічу пропагандиста проаналізувала у своєму шоу українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Хайнц Штрахе

Хайнц Штрахе

"ИноСМИ"

Зокрема, головний рупор Кремля заявив, що Штрахе "хімічно перетворили курильними сумішами на іншу людину" і змусили відповідати за свої "дії уві сні". За версією Кисельова, це було зроблено через те, що пронацистська Австрійська партія "Свобода", яку очолює одіозний політик, підтримує Росію і анексію Криму.

Такий логічний ланцюжок обурив Соколову і вона жорстко пройшлася по нахабній брехні топ-спікера путінської пропаганди.

Новини
Віце-канцлер Австрії пішов у відставку через скандал із Росією

"Яку ж х*йню доводиться городити Кисельову, щоб у ваших очах виправдати цього товариша! Вам цікаво чому він так ізй*бується? Чим хорошим відома його партія, крім любові до Росії, і хто ж цей гер Штрахе?" – звернулася вона до глядачів.

Після цього журналістка навела біографічну довідку про австрійця, в якій розповіла про його підтримку фашистських і нацистських рухів, починаючи з ранньої молодості.

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

BBC.com

"Ні, ну це він, напевно, в молодості був фашистом. Ну, хто в молодості не був шибайголовою? А Хайнц просто збирався з друзями, одягав красиву форму і заперечував Голокост. Ну, зараз він точно змінився, лідер партії, і якої! Партія "Свобода" – австрійська ультраправа політична партія. Цю партію створили недобиті фашисти. Клас! А в 2016 році керівництво підписало офіційну угоду про кооперацію і співпрацю з ким би ви думали?! Правильно! З партією "Єдина Росія", – акцентує увагу Соколова.

Новини
"Скажи мені, хто твій друг?" Цимбалюк яскраво пройшовся по нацистських зв'язках Путіна

"Як же так вийшло, що Росія посварилася з усіма союзниками, з якими перемогла фашизм, і тепер дружить і підтримує тільки фашистів? Виявляється, найголовніше в фашизмі не те, що це – бл*дська, підступна і людиноненависницька ідеологія. Найголовніше в фашизмі – як фашисти ставляться до Росії. Якщо підтримують курс Путіна – то вони молодці. І ми наших фашистів в образу не дамо!" – із сарказмом додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова розгромила Кисельова за антисемітську риторику в передачі до 9 Травня. У ній він заявив, що в Другій світовій війні народам СРСР була відведена роль переможців, а євреям – роль жертв Голокосту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваДмитро Кисельов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel