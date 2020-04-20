Интервью лауреата Нобелевской премии 2008 года (за открытие ретровируса ВИЧ) Люка Монтанье доктору медицинских наук Жану-Франсуа Лемуану, редакционному директору портала www.pourquoidocteur.fr 16 апреля 2020 г.

Профессор Монтанье:КоронавирусSARS-CoV-2, ответственный за пандемию Covid-19, уже убившую более 120 тыс. человек в мире, является вирусом, искусственно созданным в поисках вакцины против СПИДа, но случайно выпущенным из китайской лаборатории.

Это заявление профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году за "открытие" ВИЧ, сделал сегодня (16 апреля) в интервью д-ру Жану-Франсуа Лемуану на портале Pourquoi Docteur .

Pr Montagnier: SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast)

Стенограмма интервью на русском языке:

Жан-Франсуа Лемуан (ЖФЛ): Добрый день, сегодня 16 апреля, четверг. Это очень необычный выпуск, поскольку он посвящен единственному исключительному свидетельству, которое вы услышите сегодня. Но это очень важное свидетельство.

В то время, когда официальная версия китайских властей подвергается со всех сторон критике, и когда сомнения начали постепенно прокладывать себе путь, специально в нашем выпуске профессор Люк Монтанье "взрывает бомбу". Не будем забывать, что профессор Монтанье – лауреат Нобелевской премии по медицине.

Он излагает абсолютно иную версию происходящего, чем та, какую мы слышали от китайцев – летучая мышь, рынок в Ухане, на котором кому-то не повезло. Он объясняет, что на самом деле начало нынешней эпидемии, ее корни находятся в лаборатории микробиологии, расположенной в Ухане. Некоторые исследования, которые велись в этой лаборатории, вышли за ее границы. Скорее всего, это могло произойти в течение последней трети 2019 года. Последствия происшедшего там и тогда сегодня мы все можем наблюдать повсюду в мире.

Это свидетельство мы не смогли подтвердить [у китайцев].

Разумеется, я также задал вопрос о теории заговора.

ЖФЛ: Добрый день, профессор Монтанье. Геном этого коронавируса был расшифрован быстро – в отличие от вируса иммунодефицита, распознание которого вам принесло Нобелевскую премию. Но вы полагаете, что эта расшифровка – не полная.

Люк Монтанье (ЛМ): Имеется в виду следующее. Эта лаборатория в Ухане специализировалась и специализируется на изучении коронавирусов очень давно, примерно с начала нулевых годов. Там накопилось много знаний на сей счет, там имеется солидная экспертиза. И именно поэтому я решил сам познакомиться с этим геномом поближе. Я начал изучать секвенцию РНК этого вируса. Вуаля!

Если хотите, это самое начало моего анализа, проведенного не только мной, но и моим коллегой, математиком, его зовут Жан-Клод Перез, он – специалист в дисциплине, какую он развивает, она называется вычислительная биология. Эта дисциплина использует математические методы в биологии.

Он начал рыться в мельчайших деталях этой РНК-секвенции, но мы не были первыми. До нас этим же самым занималась группа индийских исследователей. Они опубликовали, точнее: попытались опубликовать результаты своей работы. Они провели анализ генома и показали, что в полном геноме этого вируса, этого коронавируса, имелась секвенция иного вируса, и – это сюрприз для меня – это была секвенция вируса иммунодефицита (СПИД).

Это было опубликовано индийцами. Однако их заставили дезавуировать свой анализ, отказаться от него, на них было оказано колоссальное давление, понимаете? Никто не хочет, чтобы истина увидела свет. Но истина в итоге все равно увидит свет, научная истина всегда пробивается к свету, даже если кому-то очень хочется ее скрыть.

ЖФЛ: Но то, что вы обнаружили, эту секвенцию, не могла ли она там возникнуть естественным путем, например, если коронавирусом заразился человек, у которого был СПИД?

ЛМ: Нет. Если вы хотите, чтобы в геноме коронавируса возникла бы секвенция вируса иммунодефицита, нужно обладать соответствующими инструментами на молекулярном уровне, это не может произойте естественно. Сам пациент, инфицированный СПИД, этого сделать не может. В этом должен участвовать сотрудник лаборатории. Раньше для этого требовалась очень высокая квалификация, подобная манипуляция была по плечу очень немногим. Но уже несколько лет, как этот процесс очень упростился.

ЖФЛ: Гипотеза о природном факторе, таким образом, отброшена. Значит, это может быть только сознательная манипуляция биоматериалом?

ЛМ: Гипотеза следующая. Вирус вышел за пределы этой лаборатории в Ухане, хотя это лаборатория очень высокой степени защиты. Но несмотря на все эти меры, вирус, может быть, ускользнул из рук тех, кто его разрабатывал. История с рыбным рынком – это красивая сказка, но она не соответствует действительности, это слишком маловероятное развитие событий. Собственно говоря, у них был вирус летучей мыши, они над ним трудились, они его модифицировали.

ЖФЛ: В чем была их цель? Разработать биологическое оружие с высокой агрессивностью? Или они хотели, ослабив этот вирус, в итоге получить вакцину от СПИД?

ЛМ: Мне эта гипотеза представляется наиболее правдоподобной. Они хотели произвести вакцину от заражения вирусом иммунодефицита человека, используя кооронавирус. Коронавирус может быть ослаблен, чтобы не угрожать здоровью (жизни), и его в данном случае использовали в качестве вектора (носителя) для антител вируса, вызывающего СПИД. И таким образом, это в итоге могло бы стать вакциной.

ЖФЛ: То есть, если использовать метафору, в итоге получился "пОлитый поливальщик", но в его трагической версии?

ЛМ: Вуаля! Это работа "ученика волшебника". К несчастью... Сегодня мы много знаем в молекулярной биологии, сегодня мы можем там вполне квалифицированно шуровать, "приклеивая" одно к другому. Но в этом случае, видимо, забыли, точнее, не вполне поняли, что есть еще фактор природы. И мы – часть природы. Наши предки тут жили много миллионов лет. И природа не терпит, когда делают что-то, что противоречит ее логике. В природе все под влиянием эволюции приходит к гармонии. Изучением этого как раз занимается мой коллега Перез. Что я хочу сказать – природа не смиряется с какой-то там молекулярной конструкцией, она страдает, и она старается всеми способами от нее избавиться.

ЖФЛ: То есть то, что происходит сейчас, – это природа пытается избавиться таким образом от вируса, предлагая нам провести работу над ошибками, повторив пройденное?

ЛМ: Это вторая часть моего заявления. Если хотите, то сейчас природа уничтожает это нашествие постороннего ей вируса, поэтому мы можем наблюдать огромное количество его мутаций. "Отваливаются" от него те кусочки, которые были помещены в него искусственно, кусочки вируса иммунодефицита, именно от них природа и пытается постоянно отделаться. Вирус передается от одного пациента другому, и это особенно заметно, если мы обратим внимание на американцев, которые заразились последними. Мы это видим на Западном побережье, например в Сиэтле. Там уровень заражения начинает резко снижаться, то есть кусочков, вставленных в коронавирус, становится все меньше и меньше.

ЖФЛ: Это проблеск надежды, может быть?

ЛМ: Это проблеск надежды. То есть даже если мы ничего не будем делать, в итоге все придет в норму. Но эта нормализация обойдется многочисленными смертями. Если мы можем ускорить процесс возвращения к норме, то я готов выступить с предложением, правда, мне для этого требуются средства и ресурсы. Но [если бы они у меня были], то мы сможем ускорить процесс, используя принцип волновой интерференции, уничтожить секвенцию РНК этого вируса, даже если человек уже заражен. Мы можем это сделать с помощью интерференции.

ЖФЛ: То, что вы нам только что объяснили, профессор Монтанье, не может быть более ясным. Но, с другой стороны, не может быть и более взрывающим. Все признают вашу компетентность в этом предмете, которая была оценена Нобелевской премией. Но не опасаетесь ли вы, что подобные заявления приведут к награждению вас званием "сторонника теории заговора"?

ЛМ: Нет. Сторонник теории заговора, конспиролог – это тот человек, какой пытается скрыть истину.

Возьмем, к примеру, Китай. У меня очень много друзей в Китае. Я, кстати, был в Китае именно тогда, когда, как я думаю, там началась история "короны". Я полагаю, что китайское правительство смогло бы сейчас очень помочь всем, если бы оно призналось, что инцидент в хорошо охраняемой лаборатории в Ухане все-таки произошел.

Вообще тайное станет явным в любом случае, рано или поздно. Повторяю, все выйдет наружу. Ведь там, в этом коронавирусе, была не только секвенция ВИЧ, там имелась и секвенция малярии.

Все это указывает, что некто – один человек или несколько – я не знаю, кто эти люди, и не мне называть их, в чем-то обвиняя, так вот, кто-то хотел создать вакцину против СПИДа, "вставив" секвенцию ВИЧ в коронавирус. Вуаля!

Если китайское правительство захочет в итоге взять на себя ответственность и сказать об этом, то это решение зависит только от него.

Ведь, например, они запретили публикации исследований, занимающихся происхождением коронавируса, если на подготовленных к печати материалах отсутствует разрешительная виза властей. Это самоослепление!

А еще этот шаг дает представление о том, что сейчас работы будут вестись не для того, чтобы установить научную истину, а для того, чтобы исполнить чей-то приказ. Прежде всего это ужасающий удар по репутации науки, и, самое главное, по репутации самих ученых, поскольку с этого момента никто не будет доверять их выводам и гипотезам. Общественность будет считать, что там все сфабриковано, вот и все.

Но эти попытки все равно обречены, поскольку в любом случае истина в итоге восторжествует, какие бы препоны ей не чинились. Эта позиция, конечно, ужасающая!

Есть какие-то робкие попытки как-то дать понять, что работы такие велись, но...

Нужно также принимать в расчет, что в этих исследованиях принимали участие и американцы, абсолютно точно – на уровне финансирования. На уровне научной работы – возможно.

Так что не только китайцы в курсе того, что там происходило.

Я не собираюсь проводить расследование. Моя цель – не в этом. Я не собираюсь никого обвинять.

Я полагаю, что все случившееся – ошибка. Как говорят – errare humanum est, человеку свойственно ошибаться.

Вот недавний пример – иранцы сбили самолет, много людей погибло, но они признали свою ошибку. Вот.

Я полагаю, что Китай – великая цивилизация, чтобы понять, что совершена ошибка, и в итоге – признать ее.

ЖФЛ: Спасибо, профессор Монтанье. Это все очень ясно и четко. И оттого – еще более пугающе.

Признание научных заслуг Люка Монтанье:

1973 — Серебряная медаль Национального центра научных исследований

1986 — Премия Ласкера-Дебейки по клиническим медицинским исследованиям

1986 — Премия Кёрбера

1986 — Премия Шееле

1986 — Louis-Jeantet Prize for Medicine

1987 — Международная премия Гайрднера

1988 — Премия Японии

1990 — Karl Landsteiner Memorial Award

1993 — Международная премия короля Фейсала

1993, 2008 — Большая золотая медаль SEP

1994 — Премия Хейнекена по медицине

1997 — Премия Фонда Уоррена Алперта

2000 — Премия принца Астурийского

2008 — Нобелевская премия по физиологии или медицине

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтанье,_Люк

Жан-Клод Перез (Jean-Claude Perez)

Страна: Франция

Родился: Бассен (Бордо), 26.06.1947

Биография: Математик и исследоватеь Жан-Клод Перез в 1980-х годах был пионером нейроинформатики (искусственного интеллекта). В 1988 году он опубликовал первую французскую книгу об искусственных нейронных сетях: "Новые пути к искусственному интеллекту" (издание Masson Paris). Затем как междисциплинарный исследователь он, начиная с 1990 года, совершенно естественно был увлечен зарождавшимся проектом HUGO по расшифровке генома человека. В 1990 году он обнаружил т.н. "глобальный порядок ДНК", который получил поддержку лучших биологов, врачей, ретро-вирусологов СПИДа (включая 2 из 3 первооткрывателей вируса ВИЧ, профессоров Жана-Клода Шермана и Люка Монтанье, лауреатов Нобелевской премии). Он занимается анализом цифровых структур ДНК и геномов более 25 лет.