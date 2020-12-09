Французький міністр зізнався, що він гей і вирішив боротися з гомофобією в Польщі та Угорщині

Міністр у справах Європи у французькому уряді Клемент Бон вперше публічно заявив про свою гомосексуальність, що відбувається рідко серед політиків в цій країні.

Визнання він зробив в інтерв'ю журналу TÊTU, який пише на тему ЛГБТ. Чиновник також заявив про намір боротися з гомофобією в Польщі і Угорщині.

Під час бесіди Бон сказав, що він гей і для нього не проблема говорити це. За його словами, гомосексуальність не стане перешкодою для роботи в уряді.

Міністр підкреслив, що одним з його завдань є підтримка ЛГБТ-спільноти в країнах, де їхні права порушуються. Йдеться про Польщу та Угорщину.

"Як у міністра у справах Європи, у мене є додаткова відповідальність. Я повинен боротися з нетолерантністю", – пояснив він.

Зокрема, чиновник має намір відвідати в 2021 році "вільні від ЛГБТ польські зони" – кілька муніципалітетів і регіонів, де оголосили про неприйняття "ЛГБТ-ідеології" на своїй території, щоб заборонити проведення маршів рівності та інших подібних заходів.

Бон також виступив проти обмеження прав жінок на аборти в Польщі.

Зі свого боку Reuters уточнює, що камінг-аут серед політиків Франції – рідкісне явище. Минулий раз в гомосексуальності зізнався 36-річний колишній міністр цифрового розвитку Мунір Махжубі – це сталося в 2018 році.

Як повідомляв Конституційний суд Польщі визнав неконституційним законодавство, яке дозволяло жінкам робити аборти в деяких випадках. Це викликало протести в країні, внаслідок чого уряд відклав посилення закону про заборону абортів.