Французькі ЗМІ порівняли Путіна з Бондом і засумнівалися у вакцині від COVID-19

У Франції піддали сумніву ефективність російської вакцина від коронавірусу.

У Франції ЗМІ порівняли резидента Росії Володимира Путіна зі спецагентом після його заяви про реєстрацію російської вакцини від коронавірусу.

Зокрема, газета Liberation помістила на обкладинку нового номера фото глави РФ в ролі агента "007" зі шприцом у руках. Водночас у статті на цю тему наводяться коментарі експертів, які засумнівалися в ефективності російського препарату від COVID-19.

Так, на обкладинці видання Путіна зображений у костюмі Джеймса Бонда. Тоді як замість пістолета у нього в руках шприц із російською вакциною від коронавірусу.

Зображення супроводжується підписом "Завтра не помре ніколи" за аналогією з одним із фільмів бондіани.

Путін із вакциною від COVID-19 на обкладинці французької газети Liberation (liberation)

Зазначимо, що в номері також опублікована стаття швейцарського експерта-генетика Франсуа Балу. У ній швидку появу коронавірусної вакцини від РФ він назвав "політичним кроком російського лідера".

"Швидкість, із якою російський президент оголосив (про вакцину. – Ред.), дивує", – сказав Балу.

Скриншот (Twittwr Libération)

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