Французькі ЗМІ порівняли Путіна з Бондом і засумнівалися у вакцині від COVID-19

У Франції піддали сумніву ефективність російської вакцина від коронавірусу.
У Франції ЗМІ порівняли резидента Росії Володимира Путіна зі спецагентом після його заяви про реєстрацію російської вакцини від коронавірусу.
Зокрема, газета Liberation помістила на обкладинку нового номера фото глави РФ в ролі агента "007" зі шприцом у руках. Водночас у статті на цю тему наводяться коментарі експертів, які засумнівалися в ефективності російського препарату від COVID-19.
Так, на обкладинці видання Путіна зображений у костюмі Джеймса Бонда. Тоді як замість пістолета у нього в руках шприц із російською вакциною від коронавірусу.
Зображення супроводжується підписом "Завтра не помре ніколи" за аналогією з одним із фільмів бондіани.
Путін із вакциною від COVID-19 на обкладинці французької газети Liberation (liberation)
Зазначимо, що в номері також опублікована стаття швейцарського експерта-генетика Франсуа Балу. У ній швидку появу коронавірусної вакцини від РФ він назвав "політичним кроком російського лідера".
"Швидкість, із якою російський президент оголосив (про вакцину. – Ред.), дивує", – сказав Балу.
Скриншот (Twittwr Libération)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію російської вакцини від COVID-19. Він зазначив, що його донька зробила таке щеплення.
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Крім цього, США і Європа розкритикували російську вакцину від COVID-19.
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Радниця американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без останньої, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.
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