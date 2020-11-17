Франція заявила про перемогу над піком другої хвилі COVID-19: статистика у світі та Україні на 17 листопада. Оновлюється
Коронавірус у світі вже вразив більш ніж 55,3 млн осіб, понад пів мільйона з яких – українці. За минулу добу ним заразилися ще 504 567 жителів планети.
Напередодні у Франці запевнили, що після повторного запровадження загальнонаціонального карантину подолали пік другої хвилі COVID-19 і взяли контроль над пандемією. А в Чехії через жорсткий локдаун зареєстрували найменшу кількість нових інфікувань вперше з 4 жовтня – менше 2 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 545 689 осіб. Померли 9697 пацієнтів, одужали – 244 197.
Учені прогнозують, що за станом на 29 листопада загальна кількість хворих на коронавірус у нашій країні становитиме від 720 до 737 тисяч.
У МОЗ вкотре заявили, що ситуація з поширенням хвороби вийшла з-під контролю, однак локдаун в Україні, за прикладом інших держав, можливий за двох умов.
А ось рабини з усього світу помолилися за одужання українського президента Володимира Зеленського від COVID-19.
Водночас державами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (більш ніж 11,3 млн), Індія (понад 8,8 млн) і Бразилія (більш як 5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 12-та.
Коронавірус забрав життя уде більш ніж 1,3 млн осіб у світі, але майже 38,5 млн змогли побороти його. Тож, згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 15,5 млн жителів планети.
Хоча італійські вчені припустили, що COVID-19 міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж передбачалося. Зокрема в Італії він нібито з’явився ще у вересні 2019 року.
Головне за 17 листопада:
Лікарка-інфекціоністка, професорка і членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська пояснила "стрибок" захворюваності COVID-19 в Україні.
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