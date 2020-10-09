У частині Франції вирішили ввести жорсткі обмеження через коронавірус

Уряд Франції ухвалив рішення про введення обмежувальних заходів у Ліоні, Сент-Етьєні, Ліллі та Греноблі через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією.

Вони наберуть чинності в суботу, 10 жовтня, заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, повідомило французьке видання Le Mond.

"В останні дні ситуація в кількох мегаполісах погіршилася. Щодня все більше і більше людей заражається", – сказав він.

Бари в цих містах закриють, у ресторанах застосовуватимуть додаткові заходи безпеки.

Діжон і Клермон-Ферран переходять у стан підвищеної готовності, заявив Веран. Такий захід вживається у Франції в разі, якщо рівень інфікування в населеному пункті перевищує 250 випадків зараження на 100 тис. осіб, а не менш ніж 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайнято пацієнтами з COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Франція побила ант коронавірусний рекорд.