Франція стала лідером за кількістю нових заражених в Європі: статистика на 27 жовтня. Оновлюється
Станом на вівторок, 27 жовтня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 43,8 млн осіб. За минулий день виявлено 411 372 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 1,17 млн пацієнтів, а одужали – 32,2 млн.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 69,9 тисяч, Індія – 36,9 тисяч і Франція – 26,8 тисяч.
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Що важливо знати про атаку коронавsрусe:
В Україні COVID-19 заразилися 348 924 особи. Померли 6 464 пацієнта, одужали – 142 537.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.
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Головне за 27 жовтня:
У Словаччині намір зробити тест на коронавірус всім жителям країни хто старше 10 років. Тестування планують провести за чотири дні. Для цих цілей планується відвести дві суботи і дві неділі. Додамо, що населення країни становить близько 5,5 млн осіб.
На Буковині раз зареєстрували антирекорд добової захворюваності коронавірус – 389 випадків. Таким чином в області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання. Одужали від коронавірусу вже більше половини хворих – 10 099 осіб. За минулу добу вилікувалася 71 осіб. Загинули від ускладнень 442 буковинці.
У Швейцарії розробили спеціальний пристрій, який дозволить людям легше дихати під час носіння масок.