Франція стала лідером за кількістю нових заражених в Європі: статистика на 27 жовтня. Оновлюється

Станом на вівторок, 27 жовтня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 43,8 млн осіб. За минулий день виявлено 411 372 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 1,17 млн пацієнтів, а одужали – 32,2 млн.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 69,9 тисяч, Індія – 36,9 тисяч і Франція – 26,8 тисяч.

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Що важливо знати про атаку коронавsрусe:

В Україні COVID-19 заразилися 348 924 особи. Померли 6 464 пацієнта, одужали – 142 537.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.

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