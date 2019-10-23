Франція проти: Євросоюз раптово провалив важливе рішення щодо Brexit

У Європейському Союзі не змогли ухвалити підсумкове рішення щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.

Як передає Reuters, проблема виникла через позицію Франції, яка відмовилася надавати Лондону відстрочку на три місяці.

Дипломати продовжать розгляд питання щодо Brexit у п'ятницю, 25 жовтня.

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.

18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.

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