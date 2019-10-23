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23 жовтня • оновлено в 23:56
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Франція проти: Євросоюз раптово провалив важливе рішення щодо Brexit

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У Європейському Союзі не змогли ухвалити підсумкове рішення щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.

Як передає Reuters, проблема виникла через позицію Франції, яка відмовилася надавати Лондону відстрочку на три місяці.

Дипломати продовжать розгляд питання щодо Brexit у п'ятницю, 25 жовтня.

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Франція проти: Євросоюз раптово провалив важливе рішення щодо Brexit

BBC

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Французы враждуют с англичанами на протяжении веков.
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