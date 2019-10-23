Франція проти: Євросоюз раптово провалив важливе рішення щодо Brexit

У Європейському Союзі не змогли ухвалити підсумкове рішення щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.
Як передає Reuters, проблема виникла через позицію Франції, яка відмовилася надавати Лондону відстрочку на три місяці.
Дипломати продовжать розгляд питання щодо Brexit у п'ятницю, 25 жовтня.
BBC
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.
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