Франція показала фото "чорних ящиків" збитого Іраном літака МАУ

Олексій Тітофф Світ 13:17, 20.07.2020 Оновлено: 13:46, 20.07.2020

Опубліковані фото бортових самописців з збитого Іраном літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.

Знімки виклало в Twitter Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).

"Початок технічної роботи з диктофоном в кабіні пілотів: візуальний огляд, оцінка та відкриття", – відмічено в повідомленні.

Нагадаємо, що іранська сторона відправила до Франції для розшифровки бортові самописці зі збитого в січні під Тегераном літака Boeing 737-800 МАУ.

"Чорний ящик" збитого літака МАУ
Twitter \ ВЕА
Бортовий самописець збитого літака МАУ
Twitter \ ВЕА
Бортовий самописець збитого Boeing
Twitter \ ВЕА

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