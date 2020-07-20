Франція показала фото "чорних ящиків" збитого Іраном літака МАУ
Опубліковані фото бортових самописців з збитого Іраном літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.
Знімки виклало в Twitter Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).
"Початок технічної роботи з диктофоном в кабіні пілотів: візуальний огляд, оцінка та відкриття", – відмічено в повідомленні.
Нагадаємо, що іранська сторона відправила до Франції для розшифровки бортові самописці зі збитого в січні під Тегераном літака Boeing 737-800 МАУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану.
На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
12 липня Агентство цивільної авіації Ірану заявило, що збив літак комплекс ППО був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.
Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих в збитий літак. Угода вже підписали.