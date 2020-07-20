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Франція показала фото "чорних ящиків" збитого Іраном літака МАУ

Олексій Тітофф
Світ
1,5 т.
Франція показала фото 'чорних ящиків' збитого Іраном літака МАУ

Катастрофа МАУ в Ірані.

Опубліковані фото бортових самописців з збитого Іраном літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.

Знімки виклало в Twitter Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).

"Початок технічної роботи з диктофоном в кабіні пілотів: візуальний огляд, оцінка та відкриття", – відмічено в повідомленні.

Нагадаємо, що іранська сторона відправила до Франції для розшифровки бортові самописці зі збитого в січні під Тегераном літака Boeing 737-800 МАУ.

"Чорний ящик" збитого літака МАУ

"Чорний ящик" збитого літака МАУ Twitter \ ВЕА

Бортовий самописець збитого літака МАУ

Бортовий самописець збитого літака МАУ Twitter \ ВЕА

Бортовий самописець збитого Boeing

Бортовий самописець збитого Boeing Twitter \ ВЕА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ФранціяКатастрофа українського Boeing 737 в ІранілітакМАУ
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