Франція побила коронавірусний рекорд: за добу майже 19 тисяч хворих

У Франції за минулу добу, 7 жовтня, зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом. Захворіли ще 18 746 осіб.

За даними французького МОЗ, рівень позитивних результатів тестів на COVID-19 склав 9,1%, повідомляє Le Figaro.

За добу в лікарнях померли 80 осіб з коронавірусом, кількість загиблих з початку епідемії зросла до 32 445 осіб.

За офіційними даними, 7563 особи в даний час госпіталізовані у Франції через зараження COVID-19, з них 138 пацієнтів надійшли за останні 24 години.

У відомстві також зазначили, що за останні 24 години в реанімацію потрапили 143 особи. Всього у Франції в реанімації перебувають 1416 пацієнтів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в країні необхідні "додаткові обмеження" там, де вірус поширюється дуже швидко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.