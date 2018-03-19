Франція першою відмовилася визнати вибори Путіна в Криму

Франція не визнає вибори президента Росії в анексованому нею Криму.

Таку заяву було поширено прес-службою Міністерства закордонних справ Франції, передає "Новий час".

"Через чотири роки після анексії Автономної республіки Крим, а також Севастополя, Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність повному відновленню суверенітету і територіальній цілісності Криму в рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в повідомленні.

Дипломати відзначають, що Франція "не визнає проведення виборів президента Росії" на території Криму.

"Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням становища у сфері прав людини, особливо зачіпаючи кримських татар. Вона засуджує дискримінацію за ознакою приналежності до етнічної або релігійної громади і закликає звільнити всіх осіб, затриманих з порушенням міжнародного права. Франція також закликає до збереження і захисту історичної та культурної спадщини Криму", - сказано в заяві.

Новини Путін встановив абсолютний рекорд на виборах президента Росії з 1991 року

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не визнаватиме результати виборів президента Росії в окупованому Криму.

Крім того, міністр закордонних справ Павло Клімкін висунув ультиматум РФ щодо проведення виборів в окупованому Криму. На це йому відповіли, що процес пройде в штатному режимі.

У підсумку, в анексованому Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, все-таки провели вибори президента РФ.