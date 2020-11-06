Фотографії голого Миколи II викликали ажіотаж у Twitter

Фотографії російського імператора Миколи II, опубліковані в Twitter, викликала бурхливу реакцію користувачів.

Знімки відпочинку імператора в Царському Селі розмістила в Twitter фотохудожниця Марина Амарал. Вона займається колоризацією хронікальних фотографій.

"Це була несподівана знахідка, і я клянусь, що навіть не проводила такого спеціального пошуку. Це цар Микола II. Плавання. Голий. У Царському Селі", – написала Амарал.

Це була несподівана знахідка Twitter Marina Amaral

Знімки були зроблені в 1912 році і вже давно ходять російськомовним сегментом інтернету, але іноземців кадри вразили.

На одному зі знімків Миколи II і два інших чоловіки купаються голими в річці. На іншому самодержець знятий зі спини, коли пливе.

Цар пливе у воді Twitter Marina Amaral

У раритетних фотографій виявилося майже 17 тисяч лайків і п'ять тисяч перепостів.

Крім того, користувачі активно коментували знімки. В основному люди захоплювалися фігурою імператора.

Микола II купається в річці Twitter Marina Amaral

"Ніколи не думала, що попрошу про це, але не можна зробити колоризацію цього фото з царської попою?" – написала Lisa Wade.

У відповідь на це інша користувачка Spooky Alexandra повідомила, що використала нейронні фільтри в Adobe Photoshop і опублікувала вже кольоровий знімок.

Колоризоване фото Twitter Marina Amaral

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися раритетні фото лідера групи "Кіно", актора Віктора Цоя в Києві в 1986 році. Саме в столиці 21 червня того року він відзначив своє 24-річчя.