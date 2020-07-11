Фото немовляти з В'єтнаму з контрацептивом у руках вразило мережу

Марина Погорілко Світ 20:41, 11.07.2020 Оновлено: 20:44, 11.07.2020

У місті Хайфон у В'єтнамі у 34-річної жінки народилася дитина, тримаючи в руці внутрішньоматкову спіраль, яка повинна була захистити її матір від вагітності.

Як повідомляє Daily Mail, насправді контрацептив під час пологів вийшов із матки вже після дитини, але ч ерез декілька хвилин після народження дитина схопила внутрішньоматкову спіраль (ВМС).

На знімках, зроблених акушером Чан В'єт Фуонг в міжнародній лікарні Хайфонг у В'єтнамі, видно, як новонароджена дитина тримається за пристрій.

Дитина народилася здоровою, важила 7 фунтів і залишається під наглядом своєї матері.

На практиці введення в матку жінки ВМС призначене для виділення міді або гормонів, щоб сперматозоїди не запліднили яйця.

Немовля народилося з контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital)
Немовля народилося з контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США новонароджена дитина допомогла батькам побратися, ставши героєм соцмереж.

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