Фото карантину під час пандемії "іспанки" 100 років тому показали в мережі

У мережі з'явився архівний знімок із американського Сієтла за часів пандемії іспанського грипу в 1918 році. На ньому зображено, як кондуктор не пускає в трамвай пасажира без маски.

Про події того часу, які перегукуються із сьогоднішніми, згадали в Telegram-каналі Violity (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"У всьому світі вирувала пандемія грипу, зараз відома як "іспанка". Ось тільки грип цей прийшов не з Іспанії, а деякі історики заявляють, що перші хворі були в Канзасі серед поранених військових, які поверталися з Франції", – йдеться в повідомленні.

Кондуктор не пускає в трамвай пасажира без маски, Сієтл (США), 1918 рік Telegram-канал Violity

Цікаво, що саме Іспанія першою почала говорити про поширюваний вірус як про пандемію, оскільки в цій країні тоді не діяла цензура.

Тоді як держави, які воювали в Першій світовій війні, забороняли публікувати новини про страшне захворювання, щоб уникнути паніки серед населення.

Зазначимо, що пандемія, викликана штамом грипу, яка отримала назву "іспанка", є однією з найбільших загадок ХХ століття. За її час у 1918-1920 роках ледь не третина земної кулі виявилася на лікарняних ліжках – це приблизно 500 мільйонів жителів. Люди помирали майже миттєво – за два-три дні, загалом рівень смертності становив від 10 до 20%, а то й більше. Адже є й інша статистика – за різними оцінками, "іспанка" забрала життя від 70 до 100 мільйонів осіб у всьому світі.

OBOZREVATEL пропонує побачити ще декілька фотографій про те, як люди дотримувалися рекомендацій під час карантину за пандемії іспанського грипу сто років тому. Історичні знімки тих часів колоризувала фоторедакторка Санна Даллавей (Sanna Dullaway) та інші цифрові художники.

Австралійські медсестри готові боротися з "іспанкою" на Райлі-стріт у районі Саррі-Гіллз штату Новий Південний Уельс (Австралія), квітень 1919 року

Відділення заражених у лікарні Волтера Ріда у Вашингтоні, округ Колумбія (США), 1918 рік

Волонтерка швидкої допомоги Американського автокорпусу Червоного Хреста під час "іспанки" в 1918 році

Група молодих людей сфотографувалася на залізничному вокзалі в Мілл-Валлі, Каліфорнія (США), 1918 рік. У жінки справа на шиї табличка, на якій йдеться: "Носіть маску, або посадять у в'язницю"

На станції швидкої допомоги Червоного Хреста у Вашингтоні, округ Колумбія (США) за пандемії іспанського грипу 1918 року

Жінка-ліфтерка в масці для захисту від іспанського грипу, Нью-Йорк (США), 16 жовтня 1918 року

Захисні маски під час пандемії "іспанки". Задля запобіжного заходу від грипу жінка повісила на коляску дитини застережливий знак: "Будь ласка, не цілуй мене"

Публічне оголошення про запобігання грипу, опубліковане в Illustrated Current News під час пандемії "іспанки" в 1918 році

Архівне зображення реклами з написом "Не плюй", яка демонструвалася на трамваї під час пандемії іспанського грипу, 1918 рік Kimberly Paynter/WHYY

Скриншот повідомлення Telegram-канал Violity

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили архівний знімок сім'ї під час карантину за "іспанки" в 1918 році. На ньому навіть кота сфотографовано в захисній масці.