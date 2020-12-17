Фото дітей у протигазах на прогулянці часів Другої світової порівняли із сучасністю

Фотографію дітей, які вийшли на прогулянку в протигазах у період Другої світової війни, у мережі порівняли із сьогоднішніми реаліями пандемії.

Знімок було зроблено в Ліверпулі, Великобританія, приблизно 1940 року. Його опублікували на просторах Facebook у спільноті "Історичні фотографії".

На фото зображено сімох малюків, а також, очевидно, виховательку. Усі вони перебувають на вулиці в протигазах. Як відомо, тоді британський уряд надав такі засоби захисту всім, зокрема й дітям, щоб уберегти людей у разі, якщо раптом "німці скинуть на країну газові бомби".

Діти, які вийшли на прогулянку в протигазах, Ліверпуль, 1940 рік Facebook "Історичні фотографії"

"Мабуть, кожні +/- сто років історія повторюється", "Тепер у масках виходять", "Дуже показово – ось як жив народ у бездушному світі капіталізму у воєнний час", "Наші ходять у школу в масках", "А здається, ніби фото з 2021 року", "У нас зараз тоді яка війна?.. Усі в намордниках", "Тоді, в 1940 році, уже Друга світова війна тривала... Зараз – біологічна!", "Ні, економічна. Віруси – це лише один із засобів посіяти паніку. Війна триває за світове панування в економіці", – поділилися думкою користувачі мережі.

Для Британії часів Другої світової носіння протигазів було нормою

Прикметно, що під час Другої світової війни загроза ще й хімічної війни була реальністю для мирних жителів. І носіння протигазів тоді стало частиною повсякденного життя, що видно і на інших фото тих часів.

Дитячий протигаз "Мікі Маус" і протигази часів Другої світової війни для вагітних і новонароджених

Люди виходили на вулицю в протигазах сім'ями, 1940 рік

Дорослі й діти в протигазах, 1939 рік і пізніше

Модні протигази для жінок; поліціянти в протигазах за часів Другої світової війни

Дитячі протигази часів Другої світової війни

Діти в протигазах за часів Другої світової війни

Сім'я в протигазах; знамените фото матері в протигазі, яка гуляє з малюком у броньованому візку, що захищає від газу й осколків, 1941 рік

Коментарі користувачів мережі Facebook "Історичні фотографії"

Коментарі користувачів Facebook "Історичні фотографії"

Як повідомляв OBOZREVATEL: