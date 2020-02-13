Фото бійки мишей за їжу в метро вразило світ. Дивовижні кадри

Переможцем конкурсу Лондонського музею природознавства LUMIX People's Choice Award став британець Сем Роулі, який сфотографував бійку мишей за кинуту крихту в метро.

Про це повідомляється на сайті музею. За знімок "Сварка на станції" він отримав звання найкращого фотографа дикої природи за версією глядачів.

"Я такий радий виграти цю нагороду. Це була мрія всього життя – досягти успіху в цьому конкурсі таким чином, з такою чудовою фотографією, зробленою у такій повсякденній обстановці в моєму рідному місті", – розповів Роулі, пише видання PetaPixel.

Фото "Сварка та станції" Сема Роулі

Протягом тижня кожен вечір він проводив кілька годин на різних станціях метро, щоб дочекатися гарного кадру.

"Сподіваюся, знімок показує, що несподівану драму можна виявити в самих повсякденних частинах міського середовища", – зазначив він.

Для користувальницького голосування організатори конкурсу відібрали 25 кращих знімків з 48 тисяч заявок зі 100 країн.

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