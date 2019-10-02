"Формула Штайнмаєра": в Кремлі прокоментували події в Мінську

У Кремлі заявили, що вважають позитивним підписання Україною "формули Штайнмайера" і готуватимуться до саміту Нормандське четвірки.
Повідомляє РІА Новини. Як сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі розраховують, що найближчим часом з'явиться ясність в перспективах проведення саміту в "нормандському" форматі у зв'язку з підписанням "формули Штайнмайера".
"Підписання відбулося тільки вчора, тому, звичайно зараз всі зацікавлені сторони, представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом якась ясність тут настане", - сказав Пєсков.
Дмитро Пєсков
Відзначимо, що в нормандську четвірку входять Україна, ФРН, Франція і Росія. За заявою українського президента Володимира Зеленського, на зустрічі "нормандської четвірки" будуть обговорюватися всі пункти Мінських угод, а також можливість імплементації так званої формули Штайнмайера.
Як писав OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко замість заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмайера", який нібито відмовилася підписувати України на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що українська сторона не заперечує, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання " формули Штайнмайера " по Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив з екстреною заявою щодо ситуації в Донбасі і гучного "формули Штайнмайера".
У мережі опублікували документ , який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту в Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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