"Формула Штайнмаєра": в Кремлі прокоментували події в Мінську

У Кремлі заявили, що вважають позитивним підписання Україною "формули Штайнмайера" і готуватимуться до саміту Нормандське четвірки.

Повідомляє РІА Новини. Як сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі розраховують, що найближчим часом з'явиться ясність в перспективах проведення саміту в "нормандському" форматі у зв'язку з підписанням "формули Штайнмайера".

"Підписання відбулося тільки вчора, тому, звичайно зараз всі зацікавлені сторони, представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом якась ясність тут настане", - сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков

Відзначимо, що в нормандську четвірку входять Україна, ФРН, Франція і Росія. За заявою українського президента Володимира Зеленського, на зустрічі "нормандської четвірки" будуть обговорюватися всі пункти Мінських угод, а також можливість імплементації так званої формули Штайнмайера.

Як писав OBOZREVATEL:

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