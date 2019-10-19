Обговорили Донбас і "формулу Штайнмаєра": Путін і Меркель провели переговори

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін у суботу, 19 жовтня, провели телефонну розмову.

Головною темою бесіди стала підготовка до проведення саміту країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передає DW із посиланням на представника німецького уряду Штеффена Зайберта.

За словами політика, іншими питаннями, які обговорили Меркель і Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, продовження транзиту газу територією України.

У Кремлі повідомили, що телефонна розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

Прес-служба заявила, що під час обговорення врегулювання ситуації в Україні була підтверджена "важливість неухильного виконання" мінських домовленостей, зокрема тих, які стосуються "формули Штайнмаєра" і розведення військ на ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське Луганської області.

"Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку", – стверджують у РФ.

"Що стосується можливого проведення чергового саміту "нормандської четвірки", то він повинен бути ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами.

Домовлено, що відповідна робота продовжиться на лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств", – додали в Кремлі.

Ангела Меркель і Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, раніше телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель провів президент України Володимир Зеленський. Під час бесіди піднімалася тема ситуації на Донбасі.

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