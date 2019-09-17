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17 вересня • оновлено в 13:11
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"Формула є!" ОБСЄ озвучила ідеальний план зі звільнення Донбасу

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"Формула Штайнмаєра" є найбільш доречною платформою для виконання Мінських домовленостей щодо Донбасу.

Таку думку висловив глава ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв'ю "ВВС Україна". "Я особисто підтримую "план Штайнмаєра", тому що це те, чого нам не вистачало: інтерпретація, як нам виконати Мінські домовленості, тому що ми багато разів бачили й чули, що у двох сторін різна інтерпретація", — пояснив він.

За його словами, для того, щоб слідувати цьому плану, є всі необхідні компоненти.

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"У нас є політичний формат — "нормандський формат", є виконавчі елементи — двостороння контактна група, місія спостерігачів ОБСЄ", — сказав Лайчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, що так звана формула Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі полягає в тому, що Київ робитиме всі кроки, які може, відповідаючи на очікування українського народу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Франк-Вальтер Штайнмаєр Мирослав Лайчак
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У дураков всегда много фантиков, только вот мозги мадам.
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