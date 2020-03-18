Компанії-автогіганти США оголосили про закриття через пандемію

Автомобільні корпорації Ford, General Motors (GM) і Fiat Chrysler мають намір закрити свої заводи у США через поширення коронавірусу у країні.

Офіційно про це повідомили поки Ford і General Motors, передає АР.

У компанії Ford уточнили, що заводи будуть закриті після вечірніх змін у четвер, 30 березня.

Зі свого боку General Motors почне "систематично впорядковане припинення" виробництва принаймні до 30 березня.

Від Fiat Chrysler офіційних заяв поки не надходило, інформацію про закриття поширили американські ЗМІ з посиланням на джерело. Напередодні гендиректор Мері Барра зазначила, що компанія вживає надзвичайних заходів безпеки на заводах.

За останніми даними, у США зафіксовано 8 019 випадків зараження коронавірусом. Із них 106 вилікувалися і 124 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада штату Невада розпорядилася закрити всі гральні заклади в Лас-Вегасі з 18 березня на місяць, щоб перешкодити поширенню коронавірусу.

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