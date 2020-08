TikTok-флешмоб підлітків про голокост спровокував скандал. Відео

У соцмережі TikTok з'явився флешмоб, у рамках якого користувачі програми знімають відео, зображуючи із себе жертв голокосту.

Польський державний музей Освенціма – Аушвіц-Біркенау – засудив новий "тренд". Пресслужба музею повідомила в Twitter, що флешмоб може бути "образливим і болючим" (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

"Деякі відео були створені не для того, щоб нагадати про щось, а для того, щоб стати частиною онлайн-тренду. Це дуже болісно. Але ми повинні обговорити це, а не соромити та не нападати на молодих людей, мотивація яких здається дуже різноманітною", – сказано в повідомленні.

Так, деякі автори подібних відео вважають, що зайняті правильною справою, оскільки піднімають важливу тему, передає Insider.

Для флешмобу підлітки наносять грим, що імітує синці й опіки, надягають одяг в смужку, як у в'язнів концтаборів, іноді ставлять фоном зображення Освенціма й додають у кадр зірку Давида.

Далі користувачі або розповідають, як їхні персонажі померли в нацистських концтаборах, відповідаючи на прості запитання, або розігрують якусь сценку.

Ролики супроводжуються хештегами #Holocaust і #heaven. Багато користувачів засудили учасників флешмобу, заявивши, що ті лише намагаються привернути увагу до своєї персони.

"Імітація голокосту ганьбить пам'ять його жертв, ображає тих, хто вижив і применшує значення історії", – зазначила співробітниця Меморіального музею Голокосту Дайан Зальцман.

"Музей закликає всіх, особливо молодих людей, дізнатися про голокост і засвоїти уроки, які він дав", – додала вона.

Приклади відео, які знімають користувачі TikTok:

i'm sad this has become something people think is okay to practice their makeup and acting abilities with. this is the suffering of millions. pic.twitter.com/86JPOCQ3JV