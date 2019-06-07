Фірташа можуть екстрадувати до США: названа дата

Українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, на початку липня можуть екстрадувати до США.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на лист адвоката бізнесмена Дена Вебба федеральному судді в Чикаго.

Зокрема, він повідомив, що таке рішення Верховний суд Австрії може винести 25 червня. У цьому випадку Фірташа можуть видати США у термін до 10 днів після засідання.

Дмитро Фірташ

Адвокат нібито попросив суддю винести рішення на користь українського бізнесмена – визнати, що в американських прокурорів немає юрисдикції для розгляду його справи.

Зазначимо: раніше народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін розповів, що Фірташ симпатизує новому президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили у слідчий ізолятор.

Однак уже 21 березня Фірташ був звільнений під рекордну заставу в 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив в екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!