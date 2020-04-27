Головна Новини
27 квітня • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Фінляндія заговорила про заміну українських заробітчан через позицію Києва

3.6т
Читати матеріал російською

Фінляндія має намір в екстреному режимі залучати своїх громадян до збору врожаю на ягідних фермах через небажання уряду України відпускати заробітчан на сезонні роботи.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявила постійна секретарка Міністрества сільського господарства Фінляндії Яана Хусу-Калліо, пише Yle.

Ферми у Фінляндії

Ферми у Фінляндії

"Електронна Фінляндія"

"Я сподіваюся, що виробники відреагують на цей меседж швидко. Ми не отримаємо більше людей з України, принаймні поки. Тепер ми повинні швидко прийняти рішення, тому що скоро почнуться весняні роботи зі збору врожаю", – зазначила фінська чиновниця.

У свою чергу, фермери побоюються збитків і кажуть, що їм доведеться наймати вдвічі більше працівників. Адже українці дуже досвідчені й збирали удвічі більше врожаю за годину, ніж фіни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Фінляндія
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
7
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа 2323
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги