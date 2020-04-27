Фінляндія заговорила про заміну українських заробітчан через позицію Києва

Фінляндія має намір в екстреному режимі залучати своїх громадян до збору врожаю на ягідних фермах через небажання уряду України відпускати заробітчан на сезонні роботи.

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Про це заявила постійна секретарка Міністрества сільського господарства Фінляндії Яана Хусу-Калліо, пише Yle.

Ферми у Фінляндії "Електронна Фінляндія"

"Я сподіваюся, що виробники відреагують на цей меседж швидко. Ми не отримаємо більше людей з України, принаймні поки. Тепер ми повинні швидко прийняти рішення, тому що скоро почнуться весняні роботи зі збору врожаю", – зазначила фінська чиновниця.

У свою чергу, фермери побоюються збитків і кажуть, що їм доведеться наймати вдвічі більше працівників. Адже українці дуже досвідчені й збирали удвічі більше врожаю за годину, ніж фіни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в уряді України заявили, що не хочуть відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом.

Тим часом 23 квітня з України до Фінляндії полетів перший спецрейс з 200 трудових мігрантів для сезонних сільгоспробіт.

У мережі розгнівалися, що українцям в розпал карантину дозволили вирушити на літаку на заробітки до Фінляндії.

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