Фінляндія заборонила в'їзд українським заробітчанам через COVID-19

Фінляндія з 28 серпня ввела обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн з поганою епідеміологічною ситуацією, які не входять до Європейського союзу.

Так, заборона стосується українських заробітчан. Обмеження діятиме до 18 вересня, повідомляє Yle.

У списку країн, громадяни яких можуть приїжджати працювати до Фінляндії, залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

Як і раніше іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України закрив до кінця вересня в'їзд в країну іноземцям, крім тих, хто має документи на проживання, і ряду інших категорій.