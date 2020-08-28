Фінляндія заборонила в'їзд українським заробітчанам через COVID-19

Карина Бондаренко Світ 07:44, 28.08.2020 Оновлено: 08:11, 28.08.2020

Фінляндія з 28 серпня ввела обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн з поганою епідеміологічною ситуацією, які не входять до Європейського союзу.

Так, заборона стосується українських заробітчан. Обмеження діятиме до 18 вересня, повідомляє Yle.

У списку країн, громадяни яких можуть приїжджати працювати до Фінляндії, залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

Як і раніше іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України закрив до кінця вересня в'їзд в країну іноземцям, крім тих, хто має документи на проживання, і ряду інших категорій.

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