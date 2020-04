Ютьюб убрал интервью Люка Монтанье. По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=CcZmbdTjoEs, работавшей вчера, сегодня мы видим лишь вот такую заставку:

Video unavailable.

This video is no longer available due to a copyright claim by a third party.

Посмотрим, сколько времени продержится вот эта версия интервью:

Кроме того, Фейсбук отказывается размещать ссылки на фильм "Происхождение вируса".

Оказывается, решения о том, что именно соответствует, а что не соответствует "фактам", принимает главный "фактчекер" Фейсбука по этому вопросу, коей является Даниэль Андерсон из Университета Дюка, которая в течение двух лет, по собственному признанию, несколько раз работала в Уханьском институте вирусологии:

"Чтобы представить контекст для моего мнения, я заявляю, что я – ученая, получившая подготовку для работы в условиях повышенной изоляции, и у меня есть совместные проекты с Уханьским институтом вирусологии (WIV). Я работала в этой самой лаборатории в разное время в течение последних 2 лет. Я могу лично засвидетельствовать, что там соблюдался строгий контроль и ограничительные меры, когда я там работала. Сотрудники WIV невероятно компетентны, трудолюбивы, они – прекрасные ученые с превосходным послужным списком".

“I will disclose that I am a scientist trained to work in high containment and have collaborative projects with the Wuhan Institute of Virology (WIV). I have worked in this exact laboratory at various times for the past 2 years. I can personally attest to the strict control and containment measures implemented while working there. The staff at WIV are incredibly competent, hardworking, and are excellent scientists with superb track records.”

Любопытно, Ютьюб и Фейсбук проводят цензуру по собственной инициативе?

Или же они выполняют просьбы своих китайских товарищей?

* * *

Становится еще интереснее: "фактчекер" Фейсбука – соавтор Батвумен Ши Чженли

Оказывается, Даниэль Андерсон, блокирующая публикации о происхождении Уханьского вируса, и батвумен Ши Чженли, причастная к появлению этого вируса, являются соавторами. Совместно они написали статью "Обнаружение коронавирусов летучих мышей посредством наблюдения и секвенирования следующего поколения на основе захвата зондов".

Статья опубликована в журнале Американского микробиологического общества mSphere 19 ноября 2019 года.

Discovery of Bat Coronaviruses through Surveillance and Probe Capture-Based Next-Generation Sequencing

Bei Li, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Xing-Lou Yang, Danielle E. Anderson, Zheng-Li Shi, Lin-Fa Wang, Peng Zhou

Matthew B. Frieman, Editor

https://msphere.asm.org/content/5/1/e00807-19/article-info

То есть своей политикой цензуры Фейсбук блокирует расследование аферы, уже приведшей к заражению более 2,5 млн.чел., унесшей жизни не менее 200 тыс.чел. по всему миру, включая почти 50 тыс. граждан США.