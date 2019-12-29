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29 грудня • оновлено в 13:32
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Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв, десятки поранених і зниклих. Фото і відео

1.3т
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На Філіпінах розгулявся тайфун "Урсула", який вже позбавив життя 41 особу. Ще 28 жителів отримали поранення, 12 осіб зникли безвісти.

Про це повідомляє телеканал ABS-CBN (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

За словами представника національної ради щодо зниження ризиків і ліквідації наслідків лих Марка Тімбала, більшість жертв потонули, в той час як інші постраждали від повалених дерев, потрапили в дорожньо-транспортні пригоди або загинули від зупинки серця.

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Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

ABS-CBN

Тімбал заявив, що існує необхідність у більш жорстких протоколах про евакуацію, таких як постанови, які забороняють вживання алкоголю і вимагають від жителів залишатися вдома під час шторму.

Відзначається, що стихією зруйнувало будинки, викорчувало дерева і знеструмило міста і містечка.

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Філіппіни накрив смертоносний тайфун: майже 50 жертв

Всього від тайфуну постраждали більше 1,6 мільйона осіб. Крім того, понад 260 тисяч будинків і близько 90 держустанов були пошкоджені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше раніше Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася по південь і південний захід країни. Постраждали щонайменше 30 осіб. Без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Філіппіни
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